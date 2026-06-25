25 de junio de 2026 - 09:12

Desde la cárcel, Maduro envió un mensaje a los venezolanos tras los devastadores terremotos

Hasta el momento, se contabilizan 164 personas fallecidas y 971 heridos. Las autoridades mantienen activa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Desde la cárcel, Maduro envió un mensaje a los venezolanos tras los devastadores terremotos.

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Los Andes | Redacción Mundo
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A través de sus redes sociales, Maduro expresó: “Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo. Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción”.

En su mensaje también pidió: "Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB, FANB, protección civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios".

Maduro cerró el comunicado con un llamado a la reconstrucción del país tras la catástrofe. "En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”, concluyó.

nicolás maduro
La publicación de Nicolás Maduro en su cuenta de X.

La publicación de Nicolás Maduro en su cuenta de X.

Más de 160 muertos y casi mil heridos

Los mensajes del exjefe de Estado se conocieron mientras continúan las tareas de rescate y asistencia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela durante la noche del miércoles.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, informó este jueves que el saldo preliminar asciende a 164 personas fallecidas y 971 heridas, pero advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avancen los operativos en las zonas más afectadas.

venezuela

Rodríguez calificó al estado de La Guaira como una “zona de desastre” debido a la magnitud de los daños registrados tras los movimientos sísmicos.

Los terremotos provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura clave y el cierre temporal del principal aeropuerto del país. Además, miles de personas abandonaron sus viviendas y se concentraron en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas.

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