Desde la cárcel, Maduro envió un mensaje a los venezolanos tras los devastadores terremotos.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro , quien permanece detenido en una cárcel de Nueva York desde su captura el pasado 3 de enero, publicó un mensaje dirigido al pueblo venezolano luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron al país y dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos .

Los videos de los catastróficos terremotos en Venezuela: edificios destruidos y angustia en las calles

A través de sus redes sociales, Maduro expresó: “Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada , por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo. Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción ”.

En su mensaje también pidió: "Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB, FANB, protección civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios".

Maduro cerró el comunicado con un llamado a la reconstrucción del país tras la catástrofe. "En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto : ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”, concluyó.

Los mensajes del exjefe de Estado se conocieron mientras continúan las tareas de rescate y asistencia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela durante la noche del miércoles.

La publicación de Nicolás Maduro en su cuenta de X.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, informó este jueves que el saldo preliminar asciende a 164 personas fallecidas y 971 heridas, pero advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avancen los operativos en las zonas más afectadas.

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Rodríguez calificó al estado de La Guaira como una “zona de desastre” debido a la magnitud de los daños registrados tras los movimientos sísmicos.

Los terremotos provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura clave y el cierre temporal del principal aeropuerto del país. Además, miles de personas abandonaron sus viviendas y se concentraron en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas.