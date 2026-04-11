Cumbre en Pakistán: aseguran que concluyó "con optimismo" la primera fase de negociaciones

Este sábado, los mediadores de Estados Unidos e Irán llevaron a cabo la primera fase de sus negociaciones directas en la capital pakistaní Islamabad y aseguraron que las reuniones finalizaron con “optismimo”, en un avance hacia el alto al fuego definitivo en Oriente Medio.

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Según señaló la agencia EFE, tras las reuniones se procederá al intercambio de actas. "La primera fase de las negociaciones ha concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas . Ambas partes se muestran optimistas sobre el resultado de las conversaciones ", expresó una fuente diplomática iraní al medio.

Este sábado, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, recibió en Islamabad al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para iniciar formalmente las negociaciones de paz en Oriente Medio .

A través de un comunicado, la oficina del primer ministro sostuvo que Sharif lidera la mediación en este encuentro y destacó la disposición de ambas partes para avanzar hacia una paz duradera en la región.

Según informó la agencia EFE, las reuniones podrían desarrollarse en una sola jornada intensiva durante este sábado. Sin embargo, aún no hay confirmaciones oficiales ni acuerdos anunciados.

Pakistan y Estados Unidos El vicepresidente JD Vance (izq.) estrecha la mano del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif (der.) durante una reunión en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. Una delegación iraní y estadounidense llegó a Islamabad para las conversaciones de paz previstas en medio de un frágil alto el fuego de dos semanas tras el conflicto que comenzó el 28 de febrero de 2026. EFE

Cabe destacar que Sharif recibió primero a la delegación de Irán y, apenas minutos después de su salida, dio la bienvenida al vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.

Sobre las negociaciones se desconoce si se llevarán a cabo de manera directa entre ambas partes o si se mantendrá el formato de "proximidad" entre Estados Unidos e Irán a través del mediador paquistaní.

Con ambas autoridades reunidas en la capital Islamabad, los diálogos comenzaron bajo una tregua de dos semanas, anunciada por el presidente Donald Trump. El objetivo es lograr una mediación para poner fin a los bombardeos en la zona y conseguir una paz sostenida.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que accede a la propuesta de Pakistán de suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas, cuando restaba poco más de una hora de que se cumpliera el ultimátum a Irán.

En un comunicado publicado en la red Truth Social, el mandatario estadounidense expresó: “Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”

Mensaje de Trump en la red social Truth Social Mensaje de Trump en la red social Truth Social para anunciar nuevas negociaciones con Irán por dos semanas con alto al fuego incluido. Truth Social

En este contexto, el vicepresidente arribó a Pakistán para exigir la reapertura del Estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de reanudar la ofensiva militar si no hay acuerdo.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estamos dispuestos a extender la mano. Si intentan engañarnos, encontrarán un equipo negociador poco receptivo", sentenció Vance ante la prensa.