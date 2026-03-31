Cuba agradeció a Rusia tras la llegada de 100.000 toneladas de petróleo, en medio del bloqueo de EE.UU.

La llegada del buque Anatoli Kolodkin se produce en un contexto de sanciones de Estados Unidos que limitan el suministro de combustible a la isla.

La Cancillería de Cuba expresó su agradecimiento a Rusia por el envío de combustible, tras la llegada del buque Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de petróleo al puerto de Matanzas, en un contexto marcado por la crisis energética que atraviesa la isla.

A través de su cuenta oficial en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó: “Agradecemos al Gobierno y pueblo de Rusia por su respaldo solidario con la llegada del petrolero ruso a puerto cubano”. En el mismo mensaje, denunció que esta ayuda se produce en medio de un “cerco energético impuesto por Estados Unidos, que intenta asfixiar a la población cubana”.

Apoyo de Rusia en medio de sanciones Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitri Peskov reafirmó el respaldo a la isla y sostuvo: “Consideramos que es nuestro deber no quedarnos al margen y prestar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”. Además, agregó: “Seguiremos trabajando. Insisto una vez más: los cubanos no pueden por supuesto, dejarnos indiferentes”.

El envío de crudo se da luego de que, en enero, el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a los países que exporten petróleo a Cuba, en el marco del endurecimiento de las sanciones.

El buque "Anatoly Kolodkin" desafía sanciones y se aproxima a Cuba El buque “Anatoly Kolodkin” desafió las sanciones y arribó a Cuba. FMM Impacto en la crisis energética Según el diario estatal Granma, el cargamento permitirá sostener el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional y otras actividades económicas durante aproximadamente diez días.