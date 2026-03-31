31 de marzo de 2026 - 23:51

Cuba agradeció a Rusia tras la llegada de 100.000 toneladas de petróleo, en medio del bloqueo de EE.UU.

La llegada del buque Anatoli Kolodkin se produce en un contexto de sanciones de Estados Unidos que limitan el suministro de combustible a la isla.

Petrolero ruso Anatoly Kolodkin.

Petrolero ruso Anatoly Kolodkin.

Foto:

CiberCuba / Sora
Por Redacción Mundo

La Cancillería de Cuba expresó su agradecimiento a Rusia por el envío de combustible, tras la llegada del buque Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de petróleo al puerto de Matanzas, en un contexto marcado por la crisis energética que atraviesa la isla.

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A través de su cuenta oficial en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó: “Agradecemos al Gobierno y pueblo de Rusia por su respaldo solidario con la llegada del petrolero ruso a puerto cubano”. En el mismo mensaje, denunció que esta ayuda se produce en medio de un “cerco energético impuesto por Estados Unidos, que intenta asfixiar a la población cubana”.

Apoyo de Rusia en medio de sanciones

Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitri Peskov reafirmó el respaldo a la isla y sostuvo: “Consideramos que es nuestro deber no quedarnos al margen y prestar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”. Además, agregó: “Seguiremos trabajando. Insisto una vez más: los cubanos no pueden por supuesto, dejarnos indiferentes”.

El envío de crudo se da luego de que, en enero, el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a los países que exporten petróleo a Cuba, en el marco del endurecimiento de las sanciones.

El buque "Anatoly Kolodkin" desafía sanciones y se aproxima a Cuba
El buque &ldquo;Anatoly Kolodkin&rdquo; desafi&oacute; las sanciones y arrib&oacute; a Cuba.

El buque “Anatoly Kolodkin” desafió las sanciones y arribó a Cuba.

Impacto en la crisis energética

Según el diario estatal Granma, el cargamento permitirá sostener el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional y otras actividades económicas durante aproximadamente diez días.

El Gobierno cubano reiteró que, mientras se mantenga el bloqueo, no será posible resolver de forma estructural el déficit energético, al tiempo que calificó esas restricciones como un “criminal bloqueo”.

El buque Anatoli Kolodkin arribó con una carga equivalente a unos 730.000 barriles de petróleo, lo que contribuirá a aliviar, al menos de forma temporal, la situación energética en la isla.

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