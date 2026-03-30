30 de marzo de 2026 - 23:19

Donald Trump difundió un video de un ataque masivo sin precisar lugar ni fecha

Las imágenes se difundieron en medio de crecientes tensiones con Irán y reportes de ataques en la ciudad de Isfahán.

En medio de la tensión con Irán, Trump publicó imágenes de una explosión.

En medio de la tensión con Irán, Trump publicó imágenes de una explosión.

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RPP
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes un video que muestra un ataque militar de gran magnitud, aunque sin detallar ni la ubicación ni la fecha en que ocurrió el hecho.

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Las imágenes, de unos 32 segundos de duración, fueron difundidas a través de su cuenta oficial en la red Truth Social. En el material se observa una explosión de gran escala captada desde una toma panorámica, pero sin ningún tipo de contexto adicional.

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Versiones sobre posibles ataques en Irán

Tras la publicación, distintos medios de la región vincularon el video con reportes recientes de explosiones en Isfahán, una de las principales ciudades de Irán, ubicada en el centro del país. En los últimos días, se registraron ataques con misiles en esa zona, en el marco de una escalada militar que involucra a fuerzas de Estados Unidos e Israel.

En paralelo, Trump reiteró este lunes sus advertencias sobre posibles acciones militares contra infraestructura estratégica iraní, como centrales eléctricas, en caso de no alcanzarse un acuerdo en el corto plazo. El mandatario también apuntó al estrecho de Ormuz, cuya reapertura al tráfico internacional consideró clave en el actual escenario de tensión.

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