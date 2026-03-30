Donald Trump difundió un video de un ataque masivo sin precisar lugar ni fecha

Las imágenes se difundieron en medio de crecientes tensiones con Irán y reportes de ataques en la ciudad de Isfahán.

En medio de la tensión con Irán, Trump publicó imágenes de una explosión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes un video que muestra un ataque militar de gran magnitud, aunque sin detallar ni la ubicación ni la fecha en que ocurrió el hecho.

Las imágenes, de unos 32 segundos de duración, fueron difundidas a través de su cuenta oficial en la red Truth Social. En el material se observa una explosión de gran escala captada desde una toma panorámica, pero sin ningún tipo de contexto adicional.

Embed BREAKING: President Trump just posted a video of MASSIVE explosions in Isfahan, Iran following what’s believed to be U.S.-Israeli airstrikes



We clearly hit something pretty big… pic.twitter.com/3rg7aGkeEF — Nick Sortor (@nicksortor) March 31, 2026 Versiones sobre posibles ataques en Irán Tras la publicación, distintos medios de la región vincularon el video con reportes recientes de explosiones en Isfahán, una de las principales ciudades de Irán, ubicada en el centro del país. En los últimos días, se registraron ataques con misiles en esa zona, en el marco de una escalada militar que involucra a fuerzas de Estados Unidos e Israel.