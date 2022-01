“Crímenes de odio”: la ONU prende la alarma en Serbia y en Bosnia y Herzegovina

La portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, dijo este viernes 14 de enero que está “profundamente preocupada” por los recientes incidentes en Serbia y en Bosnia y Herzegovina, países en los que personas provocaron ansiedad y tensiones en las comunidades al glorificar crímenes y a criminales de guerra condenados. Durante una conferencia de prensa de la ONU, Throssell denunció que los incidentes de discursos de odio se dirigen a comunidades específicas y, en algunos casos, incitan directamente a la violencia en un año en el que ambos países celebrarán elecciones.

“Estos actos, que sucedieron en medio de festividades religiosas el fin de semana pasado, incluyeron grandes grupos de personas coreando el nombre del condenado criminal de guerra Ratko Mladic durante procesiones con antorchas o cantando canciones nacionalistas”, aseguró la funcionaria de la ONU. Agregó que las canciones llaman a tomarse algunos lugares ubicados en la ex-Yugoslavia y que en un incidente algunas personas dispararon al aire cuando pasaban frente a una mezquita. Los acontecimientos se presentaron en varios lugares de la entidad de la República Srpska, en Bosnia y Herzegovina, incluidos Bijeljina, Prijedor, Foca, Gacko, Visegrad, así como en el distrito de Brcko, y en Priboj y Novi Pazar, en Serbia. “Este es un año en el que se celebrarán elecciones en Serbia en abril y luego en octubre en Bosnia y Herzegovina, lugares donde el ambiente político ya es extremadamente tenso”, advirtió Throssell.

La funcionaria indicó que algunos de los incidentes ocurrieron en lugares donde se produjeron crímenes atroces a gran escala durante la guerra en Bosnia y Herzegovina, como Prijedor y Foca. Los incidentes alimentan la ansiedad y el miedo Throssell señaló que la falta de prevención y sanción de tales actos, que alimentan la ansiedad extrema, el miedo y la inseguridad en algunas comunidades, es un obstáculo importante para la construcción de la confianza y la reconciliación. “El aumento de la incitación al odio, la negación del genocidio y otros crímenes atroces, así como la glorificación de los criminales de guerra en los Balcanes Occidentales revelan el fracaso en abordar el pasado de manera integral”, agregó. Enfatizó que las autoridades de Bosnia y Herzegovina y en Serbia deben cumplir con sus obligaciones internacionales sobre los derechos humanos para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

“Les pedimos que condenen y se abstengan de cualquier apología del odio nacional, racial o religioso”, enfatizó Throssell. El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo este miércoles que el país no tendría piedad con quienes violan la paz, al hacer referencia a un reciente incidente nacionalista en la ciudad de Priboj, al suroeste de Serbia, a la cual visitó luego de algunos ataques antibosnios. “Todos los responsables de causar problemas serán sancionados y debemos enseñar a nuestros hijos a vivir juntos”, dijo. “Priboj es una prueba sobre si somos humanos o no, y no debe pasar que los niños le canten a alguien sobre disparar a las mezquitas”, enfatizó Vucic. “Así como respetamos nuestras iglesias, íconos y monasterios, debemos respetar a nuestros vecinos musulmanes”, agregó.