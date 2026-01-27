Creó una taza a los 11 años para su abuelo con Parkinson, hoy es millonaria y su invento salva vidas

Lily Born tenía solo nueve años cuando notó que su abuelo, afectado por el Parkinson , perdía la autonomía en actos tan básicos como beber agua . Ante la frustración de los derrames constantes , ideó una solución que hoy no solo ayuda a miles de personas con movilidad reducida , sino que además se convirtió en un éxito comercial millonario .

Asì son los barrios "pobres" de Suiza: grafitis, inmigrantes y una calidad de vida impensada

Cayó más de 10 metros sin paracaídas, sobrevivió y la ciencia explicó por qué Vesna Vulović no murió

A los 11 años , Lily puso en marcha una solución que superó cualquier expectativa familiar: la creación de una taza adaptada que permitió a su abuelo recuperar su independencia . Lo que comenzó como una observación casera se transformó en uno de los productos más valorados a nivel internacional por personas con dificultades motrices.

El éxito de Lily no fue casualidad. La joven identificó que los síntomas del Parkinson dificultaban sostener recipientes tradicionales, afectando la dignidad de los adultos mayores al no poder evitar que el contenido se derramara. Motivada por ayudarlo, diseñó un primer prototipo con tres patas , capaz de ofrecer una estabilidad muy superior a la de las tazas convencionales.

El invento, bautizado como Kangaroo Cup , llamó rápidamente la atención del padre de Lily, quien detectó su potencial para ayudar a otros colectivos . Juntos lanzaron campañas de financiación colectiva en plataformas como Indiegogo y Kickstarter , logrando fabricar y distribuir las primeras unidades en poco tiempo.

Originalmente fabricadas en cerámica , la fragilidad del material llevó a la familia a perfeccionar el producto . Actualmente, la empresa comercializa una versión de plástico irrompible , útil no solo para personas con problemas de movilidad, sino también para niños y adultos que buscan mayor seguridad en el uso diario.

Por qué la Kangaroo Cup es imposible de volcar

El secreto técnico del invento reside en una suma de detalles funcionales que Lily perfeccionó con los años. La taza incorpora tres patas en su base, que proporcionan un apoyo firme y permanecen siempre bien asentadas sobre la superficie.

Además, cuenta con ventajas técnicas clave que facilitan la vida cotidiana:

Centro de gravedad bajo , que genera una estabilidad superior y reduce el riesgo de vuelcos.

, que genera una y reduce el riesgo de vuelcos. Asas ergonómicas reforzadas , pensadas para un agarre seguro en personas con temblores o dificultades de control motor.

, pensadas para un en personas con temblores o dificultades de control motor. Material de alta resistencia, gracias al uso de plástico irrompible, que garantiza durabilidad en cualquier entorno.

Hasta la fecha, se han vendido más de 10.000 unidades de plástico y 1.000 de cerámica, consolidando el producto en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos.

Embed - Grampa uses the Kangaroo Cup

De inventora precoz a líder de innovación inclusiva

Diez años después de aquel primer diseño, Lily Born dirige Imagiroo, una compañía enfocada en soluciones inclusivas para personas con discapacidad o necesidades especiales. La joven participa activamente en las áreas de diseño, prototipado y marketing de la firma.

El impacto de su idea trascendió el ámbito familiar para mejorar la calidad de vida de miles de personas con trastornos motores en todo el mundo. Hoy, las tazas de Lily representan un avance clave en el diseño universal, apostando por la inclusión, la autonomía y la dignidad en los objetos de uso cotidiano.