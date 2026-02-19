Condenaron a un alpinista por abandonar y dejar morir a su pareja en una montaña de Austria

El tribunal de la ciudad de Innsbruck dictó sentencia en un caso que conmocionó a Austria : Thomas Plamberger, de 37 años, fue condenado a cinco meses de cárcel y al pago de una multa de 9.600 euros después de haber dejado morir a su pareja Kerstin Gurtner durante la subida al monte de Grossglockner.

El trágico suceso ocurrió en enero de 2025, durante un ascenso al monte Grossglockner, la montaña más alta de Austria con 3.798 metros de altura , donde la mujer de 33 años falleció por agotamiento e hipotermia extrema.

Según las pruebas presentadas durante el juicio, la expedición estuvo marcada por una serie de decisiones negligentes por parte de Plamberger.

La pareja inició el ascenso demasiado tarde el 26 de enero, lo que provocó que la oscuridad los alcanzara antes de llegar a la cumbre. Además, la fiscalía subrayó que el acusado ignoró la falta de experiencia de Gurtner en alta montaña y no le advirtió que el calzado que utilizaba no era el adecuado para tales condiciones.

El entorno en la montaña era hostil, con vientos de hasta 74 kilómetros por hora y temperaturas que oscilaron entre los 8 y 20 grados bajo cero . A pesar del peligro evidente, Plamberger no emitió señales de socorro ni pidió ayuda a un helicóptero que sobrevoló la zona cerca de las 22:50 horas.

El hombre esperó tres horas más para contactar a los rescatistas, tiempo durante el cual dejó a la mujer sola, sin equipo de abrigo especial, a escasos metros de la cumbre.

Un punto determinante en el juicio fue la inconsistencia en el testimonio del acusado. Plamberger indicó una ubicación específica donde supuestamente había dejado a Gurtner, pero los equipos de rescate hallaron el cuerpo en un lugar distinto, colgado de una pared rocosa. Esto sugirió al juez Norbert Hofer que la mujer sufrió una caída accidental al intentar descender por su cuenta tras ser abandonada.

En su defensa, Plamberger se describió como un "montañista aficionado" autodidacta y afirmó haber actuado en un "estado de emergencia".

Sin embargo, el magistrado fue tajante al señalar que Gurtner se encontraba bajo la "custodia" de Plamberger debido a la mayor experiencia de este último, lo que lo obligaba a asumir la responsabilidad por su seguridad. El cuerpo de la víctima fue localizado finalmente a las 10:00 de la mañana del día siguiente al ascenso.