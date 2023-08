Condenan a cadena perpetua a la enfermera que mató a siete bebés en Gran Bretaña

Lucy Letby, la ex enfermera británica acusada de matar a siete bebés y del intento de asesinato de otros seis mientras cumplía sus funciones en la unidad de neonatal, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de salir. La mujer que se desempeñaba en un hospital ubicado en Cheste, al norte de Inglaterra, recibió la resolución este lunes por un tribunal de Mánchester, cuyo juez destacó “la crueldad y el cálculo” de sus acciones, informó la agencia de noticias AP.

Letby, quien no se presentó ante el tribunal para escuchar su sentencia ni enfrentarse a padres afligidos, recibió la sentencia más severa posible según la ley británica, que no permite la pena de muerte.

El juez James Goss señaló que la cantidad de asesinatos e intentos y la naturaleza de los crímenes por parte de una enfermera encargada del cuidado de los bebés más frágiles proporcionaron las “circunstancias excepcionales” necesarias para imponer un inusual “castigo de por vida”.

“Hubo malevolencia que rayaba en el sadismo en su acción”, dijo Goss, dirigiéndose a la acusada ausente. “Durante el transcurso de este juicio, ha negado fríamente cualquier responsabilidad por su mala conducta. No tiene remordimiento. No hay factores atenuantes”.

Después de 22 días de deliberación, el jurado en un tribunal en Manchester condenó a Letby, de 33 años. Las víctimas murieron en la unidad neonatal del hospital Countess of Chester en el noroeste de Inglaterra entre junio de 2015 y junio de 2016.

Letby, durante su primera declaración en el juicio, seca sus lágrimas. Foto: PA

“No creo que alguna vez superemos el hecho de que nuestra hija fue torturada hasta que no le quedó más lucha y todo lo que pasó durante su corta vida lo hizo deliberadamente alguien que se suponía que debía protegerla y ayudarla a ir a casa, donde pertenecía”, dijo la madre de una niña identificada como Bebé I en un comunicado leído en la corte.

La ausencia de Letby, que está permitida en los tribunales británicos durante la sentencia, alimentó la ira de las familias de las víctimas. Políticos y defensores de las víctimas han pedido cambios en la ley para obligar a los acusados a comparecer para la sentencia después que varios convictos de alto perfil optaron por no enfrentar a sus víctimas en los últimos meses.

El primer ministro Rishi Sunak, quien calificó los crímenes de “impactantes y angustiosos”, dijo que su gobierno presentará en “su debido tiempo” su plan para exigir que los convictos asistan a sus sentencias.

Durante el juicio de 10 meses de Letby, los fiscales dijeron que, en 2015, el hospital comenzó a ver un aumento significativo en la cantidad de bebés que morían o enfermaban sin razón aparente.

Unidad neonatal del Hospital Countess of Chester, espacio en el que trabajaba Letby. Foto: Policía de Cheshire

Letby estuvo de servicio en todos los casos, y los fiscales la describieron como una “presencia malévola constante” en la unidad neonatal cuando los niños colapsaban o morían. La enfermera dañó a los bebés de maneras que eran difíciles de detectar y persuadió a sus colegas de que sus colapsos y muertes eran normales, dijeron. Letby finalmente fue retirada de sus funciones a fines de junio de 2016 y fue arrestada en julio de 2018.

Las estremecedoras declaraciones de familiares de las víctimas

Una periodista enviada por el medio británico BBC, Judith Moritz, describió el que el ambiente del juicio era “extremadamente emotivo”, con familiares de las víctimas y miembros del jurado notablemente afectados.

Si bien muchos de los querellantes prestaron testimonio en el lugar, otros fueron pregrabados y escuchados por toda la sala. Uno de ellos pertenecía a los padres de dos mellizos que sufrieron en manos de Letby. “Creíste que tenías el derecho a jugar a Dios con la vida de nuestros hijos”, acusaron los progenitores. En su caso particular, solo uno de los neonatos falleció. Otros padres, contaron que pese a que sus hijos sobrevivieron, quedaron con alguna discapacidad.

El desolador testimonio de otra de las madres estremeció al tribunal. Se trata del caso de la pequeña identificada como Bebé I, a quien la enfermera le inyectó aire en el torrente sanguíneo. Su madre recordó a su hija como una “niñita muy contenta” que, luego de ser atacada por Letby, sufrió un “colapso”.

“Casi ni comíamos ni dormíamos porque tenía que ser constantemente resucitada. Era nuestra princesa y no puedo empezar a explicar el dolor de haberla perdido. Una parte de nosotros murió con ella... Nunca me voy a reponer del hecho que nuestra hija fue torturada hasta que ya no tenía cómo resistir”, concluyeron.

Seguí leyendo: