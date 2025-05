Cómo será el velorio de Pepe Mujica: cumplirán su último deseo y será entrerrado junto a su perra

Pepe Mujica.jpg El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, extiende una bandera sobre el ataúd del exmandatario uruguayo José "Pepe" Mujica, junto a Lucía Topolansky, este miércoles, en Montevideo. EFE

El último deseo de Pepe Mujica: descansar junto a su perra

En una emotiva entrevista concedida a CNN en diciembre de 2024, Mujica dejó claro su deseo final: ser cremado y enterrado en su chacra de Rincón del Cerro, en el mismo lugar donde yace su perra Manuela, fallecida en 2018. “Mi futuro destino está abajo de ese escollo, donde está enterrada Manuela”, dijo entonces. “Cuando me muera, me van a quemar y me van a enterrar ahí”.