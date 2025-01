Chile: desconectó a su hijo cuadripléjico porque "estaba aburrida de cuidarlo" y lo confesó por WhatsApp

Uno de los testigos le dijo a la Policía que había visto a la mujer llorando mientras caminaba con un desconocido. “Me acerqué a ellos y se sentaron en una banca de la plaza frente al domicilio (…) Sonia me saludó, le pregunté qué le pasaba”, dijo el hombre.

Sin mucho rodeo, la mujer respondió: “Estoy cansada, no doy más. No soy capaz de seguir cuidándolo, quiero que descanse. Estoy aburrida de cuidarlo, porque no puedo hacer mi vida tranquila”.

Seguidamente, la mujer entró a su casa. “Yo me quedé en la reja de su casa mirando hacia adentro, al igual que el acompañante de ella. En ese momento Sonia abrió el ventanal de la pieza de su hijo Marquito (…) se acercó a él, le dio un beso en la frente y luego se recostó en su pecho a llorar”, relató el testigo.

Crimen Marco Antonio Cantillana Paillao El caso de Marco Antonio Cantillana Paillao ha generado conmoción en Chile

“Hizo algo con las máquinas del Marquito, las que le ayudaban a respirar, comenzando a sonar un pito como de alerta”, continuó. Después de desconectar a su hijo, la mujer salió al patio de la casa y comenzó a llorar.

“El tubo, la manguera del oxígeno, estaba a un costado de la cama, (apuntando) hacia el suelo… observando que el Marquito se estaba ahogando y convulsionando. Al ver esto entré y me acerqué al ventanal de la pieza para ayudarlo”, dijo.

Sin embargo, la mujer volvió a entrar a la casa y sacó al vecino a los golpes. El hombre intentó buscar ayuda, pero el servicio médico tardó 30 minutos en llegar.

El desconocido que caminaba junto a la mujer minutos antes del crimen resultó ser un venezolano que había conocido por Facebook. Era la primera vez que se veían en persona. El sujeto dijo que Sonia parecía estar borracha y la había visto golpear a su hijo momentos antes de desconectarlo.

Los audios de WhatsApp donde confesó el crimen

Además del relato de los testigos, en la investigación figuran dos audios de WhatsApp que la parricida habría enviado a una amiga de Marco Antonio, que había cuidado al joven cuando su madre había estado presa.

Esta mujer, identificada como M.M.A, estuvo al cuidado de Marco en varias oportunidades. De hecho, la noche del crimen el joven solo llevaba seis horas en su casa.

Tras cometer el crimen, la mujer le mandó dos escalofriantes audios: “Oye, desconecté al Marco. Dime cómo chucha tengo hacerlo, porque yo no estoy capacitada para cuidarlo. ¿Sabís qué? Yo ahora me voy a irme, me voy a arrancar”.

“Contesta. Yo no estoy capacitada para cuidar al Marco. Yo lo voy a matarlo (…) tú sabes que yo estoy enferma. Háblale al papá del Marco que haga alguna hueá porque no he podido hablarle al hueón. Contesta concha de tu madre” (sic).