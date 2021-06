Caída masiva de los portales de noticias más importantes del mundo: investigan si se trató de un ciberataque

Durante la mañana de este martes, las páginas en internet de medios de comunicación como el New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times o El Mundo no se podían consultar u ofrecían un acceso intermitente.

New York Times web

La web www.gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba un mensaje de error y afirmaba estar indisponible. Al intentar consultar la página de la Casa Blanca aparecía un mensaje diciendo que el portal “no estaba funcionando”.

La página web especializada en la detección de fallos de este tipo Down Detector apuntaba que había “una avería de gran envergadura en Fastly”, suministrador estadounidense de servicios informáticos.

Fastly. Web

El proveedor informó en su web a las 9.58 GMT que está investigando un “potencial impacto en la performance con sus servicios de CDN”. Después de 30 minutos, emitió cinco actualizaciones con el mismo mensaje: las investigaciones continúan.

A las 10.44, el equipo técnico informó que el problema ha sido identificado y se está implementando una solución.