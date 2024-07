Barack Obama se suma a la presión para que Biden baje su candidatura presidencial

Mientras aumenta la presión entre los demócratas para que Joe Biden se retire de la carrera presidencial para noviembre, el expresidente Barack Obama ha expresado sus reservas sobre las posibilidades de su exvicepresidente de derrotar a Donald Trump.

Según informes de medios estadounidenses, Obama ha manifestado a sus aliados que la probabilidad de una victoria de Biden ha disminuido considerablemente y ha sugerido que debería considerar seriamente la viabilidad de su candidatura.

Esta opinión, que ha sido filtrada a la prensa, es similar a la de Nancy Pelosi, presidenta emérita de la Cámara de Representantes, quien advirtió a Biden en privado sobre el riesgo de que los demócratas pierdan el control de la Cámara si él continúa en la carrera.

Obama, que hizo fórmula presidencial con él, no ha discutido directamente el tema con Biden, pero ha compartido sus preocupaciones con otros miembros del partido, indicando que la decisión sobre la candidatura debe ser del propio mandatario.

ARCHIVO - El presidente Barack Obama, flanqueado por el vicepresidente Joe Biden, izquierda, y el expresidente Bill Clinton, derecha, posan para una fotografía con la selección estadounidense de fútbol el 27 de mayo de 2010, en la Casa Blanca en Washington. (AP Foto/Susan Walsh, archivo)

Según The Washington Post, Obama está profundamente involucrado en las discusiones sobre la campaña de Biden, recibiendo llamadas de importantes demócratas y proporcionando su perspectiva sobre los desafíos que enfrenta el presidente.

Aunque Biden insiste en que no se retirará, afirmando que él es el candidato que venció a Trump y que lo hará de nuevo, The New York Times informa que el presidente se ha vuelto más receptivo a argumentos sobre la necesidad de abandonar la candidatura.

Biden ha escuchado resúmenes de encuestas preocupantes y ha preguntado sobre cómo podría Kamala Harris ganar, lo que indica una apertura a reconsiderar su posición.

Biden, enfrentando una crisis en su campaña y después de un debate cuestionable contra Trump, dio positivo por Covid-19 en Las Vegas el miércoles por la noche. En una declaración previa, Biden había mencionado que reconsideraría su candidatura si surgieran problemas médicos, aunque su disposición a retirarse sigue siendo incierta.