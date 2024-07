Otra de Biden: le dijo “el tipo negro” a su secretario de Defensa porque se olvidó el nombre

A pocos meses de las elecciones presidenciales y con las encuestas en su contra, el presidente estadounidense Joe Biden protagonizó otro momento insólito al olvidar el nombre de su secretario de Defensa, refiriéndose a él como “el tipo negro” durante una entrevista con Black Entertainment Television (BET).

Durante la entrevista, Biden habló sobre su secretario de Defensa, Lloyd Austin, pero no pudo recordar su nombre en ese momento crucial. “Mira, me pones presión, no recuerdo el nombre del secretario de Defensa… ehmmm… es el tipo negro…”, dijo el mandatario para salir del apuro. Este hecho se suma a una serie de tropiezos verbales que aumentaron la presión sobre Biden para que considere abandonar su candidatura.

En la misma entrevista, Biden mencionó que evaluaría su decisión de continuar su campaña si un médico le indicara “un problema puntual” sobre su estado de salud. A pesar de los llamados de algunos demócratas para que se retire de la carrera, especialmente después de su desempeño en el debate con Donald Trump el pasado 27 de junio, Biden había asegurado anteriormente en una entrevista con ABC News que solo dejaría la carrera “si el Señor Todopoderoso lo bajaba”.

El presidente también mostró signos de confusión al olvidar tres nombres durante la entrevista, el del expresidente Herbert Hoover, el secretario de Defensa Lloyd Austin, y además confundió el nombre del compañero de fórmula del expresidente Donald Trump, el senador JD Vance (R-Ohio).

“Solo hay dos presidentes en la historia de Estados Unidos que han llegado al cargo y se han ido con menos puestos de trabajo de los que llegaron al cargo. Y el otro era un tipo que todos conocemos muy bien”, expresó Biden, refiriéndose a Hoover. “Así que, Trump es uno de ellos”.

Lloyd Austin, el secretario de Defensa del gobierno de EE.UU.

En otro momento, al hablar del aborto, Biden se equivocó con el nombre del senador Vance, llamándolo “Mance”. Él es un objetivo de campaña demócrata por su oposición a la legislación que busca codificar el derecho al aborto.

“Mira, una de las cosas que está sucediendo es, ya sabes, la mayoría de los estados, incluso los estados conservadores, donde se ha dejado al público determinar si quieren o no tener excepciones, quieren tener una decisión difícil, como, como, Mance no quiere ningún aborto o circunstancia”, dijo Biden, aparentemente refiriéndose a Vance.