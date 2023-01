Aspirantes a azafatas denunciaron que una agencia las obligó a tomar la entrevista en ropa interior

Un grupo de mujeres denunció que una agencia de empleo, que estaba a cargo de la selección de personal para la aerolínea Kuwait Airways, obligaba a las aspirantes a dar las entrevistas en ropa interior.

“Una entrevistadora me dijo si podía desabrocharme la parte de arriba de mi camisa. Me tocó el brazo para que me la quitara”, dijo una de las denunciantes a elDiario.es.

Además, las jóvenes aseguraron que durante el proceso de selección, que se hizo en Madrid, tuvieron que soportar comentarios despectivos sobre su aspecto físico, tales como “no nos gusta tu sonrisa” o “tienes el cuerpo de una montaña rusa”.

A raíz de esto, Inspección del Trabajo abrió una investigación para analizar el caso. Sin embargo, la empresa MECCTI negó la acusación y amenazó con tomar acciones legales.

La empresa negó las acusaciones

A raíz de las denuncias, la empresa lanzó un comunicado donde negó las acusaciones en su contra. “La empresa niega rotundamente la veracidad de las aseveraciones difamatorias de quienes participaron en el proceso de selección, y especialmente que las entrevistas tuvieran lugar con conductas vejatorias como las denunciadas, completamente ajenas a los protocolos de la compañía en sus procesos de reclutamiento”,afirmaron los abogados.

El comunicado sostiene que la candidata identificada como Bianca “en los medios de comunicación de quien al parecer parten las gravísimas acusaciones contra la compañía, vio rechazada su candidatura tras una práctica grupal de su conocimiento del inglés, y no participó en las subsiguientes fases del procedimiento de selección”.

“No consta a fecha de emisión de este comunicado ningún tipo de denuncia penal, civil o laboral contra MECCTI ni contra Meiservices Sarl por los procesos de selección celebrados en Madrid en esa fecha”, agregaron.