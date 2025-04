Apagón masivo: volvió la electricidad en España y Portugal

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RedElectricaREE/status/1917057479680184643&partner=&hide_thread=false Nueva información. A las 05:00h



Recuperado el 92,09% de la demanda peninsular (18.563 MW).

Energizadas el 100% de las subestaciones de la red de transporte.

Seguimos trabajando en la reposición del suministro. — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 29, 2025

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el hecho como una situación sin precedentes: "En apenas cinco segundos se perdieron 15 gigavatios, equivalente al 60% de la demanda". El mandatario no descartó "ninguna hipótesis" sobre el origen de la falla y recomendó a los trabajadores no esenciales no acudir a sus puestos este martes.