Alemania volvió a batir su récord de temperatura en medio de una histórica ola de calor que golpea a Europa.

Alemania registró este sábado un nuevo récord de temperatura por segundo día consecutivo, en el marco de una histórica ola de calor que afecta a gran parte de Europa y que ya dejó marcas inéditas en varios países del continente.

Del "¡Histórico!" al "¡Nos hicieron llorar de orgullo!": la euforia de la prensa ecuatoriana tras el triunfo ante Alemania

Según datos provisionales del Servicio Meteorológico Alemán (DWD), la estación de Drewitz, ubicada en el este del país, alcanzó los 41,5 °C cerca de las 16.30, superando el récord establecido apenas un día antes, cuando la localidad de Saarbrücken, en el suroeste alemán, había registrado 41,3 °C .

El país atraviesa desde hace casi dos semanas un intenso episodio de calor extremo que genera preocupación por sus efectos sobre la salud de la población, especialmente entre los grupos más vulnerables, y por el incremento del riesgo de incendios forestales.

¡ATENCIÓN! #Hitzewelle #Canicule #OlaDeCalor Alemania ha registrado una temperatura máxima histórica de 41.5ºC según el Servicio Meteorológico Nacional. En la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, la policía ha desplegado camiones cisterna de agua para refrescar a la gente,… pic.twitter.com/isuoYnnkSH

Desde el organismo meteorológico advirtieron que uno de los factores más preocupantes es la falta de descenso de las temperaturas durante la noche. "Lo que es especialmente pesado para la gente es que de noche no refresca. Muchas regiones del país tendrán de nuevo noches tropicales", señalaron. En varias zonas, los termómetros no bajan de los 28 grados durante la madrugada.

Aunque el DWD había pronosticado temperaturas de hasta 42 °C para este fin de semana, los últimos modelos climáticos muestran señales de una leve disminución del fenómeno en los próximos días.

alemania calor Calor histórico en Alemania.

"No se puede descartar, pero las probabilidades de que mañana domingo alcancemos unos niveles como los de hoy son escasas", indicó un portavoz del organismo.

Récords también en República Checa, Dinamarca y Austria

La ola de calor también dejó registros históricos en otros países europeos.

En la República Checa, la estación meteorológica de Doksany, al norte de Praga, alcanzó los 40,6 °C, superando el récord nacional anterior de 40,4 °C, establecido en 2012 en Dobrichovice, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Checo (CHMI).

En Dinamarca, el Instituto Meteorológico Danés (DMI) confirmó el día más caluroso desde que comenzaron las mediciones oficiales, en 1874. La localidad ubicada al norte de Odense registró 36,6 °C, estableciendo una nueva marca histórica para el país.

Mientras tanto, en Austria, las previsiones anticipan temperaturas de hasta 40 °C para este domingo, luego de que la ciudad de Viena alcanzara los 38 °C durante la jornada del sábado.

El calor extremo también comenzó a afectar la infraestructura ferroviaria austríaca. En la región de Vorarlberg, al oeste del país y fronteriza con Suiza, las altas temperaturas deformaron algunos tramos de las vías, lo cual obligó a reducir la velocidad de circulación de los trenes para garantizar la seguridad del servicio.