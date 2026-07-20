A 5.122 metros de profundidad en el mar, investigadores encontraron objetos que no deberían haber llegado hasta allí

A más de cinco kilómetros bajo la superficie del mar Jónico , donde la luz solar no llega y se necesitan vehículos especiales para resistir la presión, los investigadores esperaban observar uno de los ambientes menos conocidos del planeta. Sin embargo, las cámaras también registraron objetos cotidianos fabricados y descartados por seres humanos .

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El hallazgo ocurrió en Calypso Deep, la zona más profunda del mar Mediterráneo. El trabajo científico, publicado en Marine Pollution Bulletin, sitúa la inspección a 5.122 metros de profundidad y confirma que incluso las grandes fosas marinas funcionan como destino final de la contaminación.

Existe una pequeña diferencia entre las fuentes: el artículo científico utiliza la cifra de 5.122 metros, mientras que un comunicado de la Universidad de Barcelona describe la depresión como de 5.112 metros. El título toma la medición informada en el paper original .

Las imágenes permitieron analizar 167 objetos . De ese total, 148 fueron confirmados como basura marina y otros 19 quedaron clasificados como elementos posiblemente vinculados con actividades humanas.

El plástico dominaba la escena: representaba el 88% de los residuos identificados . Entre los objetos había bolsas de compras, sacos resistentes, vasos, tapas y otros envases. También encontraron vidrio, papel y metal.

El mapa batimétrico sitúa la Fosa de Calipso en la Fosa Helénica del Mar Jónico.

Los investigadores calcularon una densidad aproximada de 26.715 residuos por kilómetro cuadrado en el área observada. Se trata de una de las concentraciones más elevadas registradas en un ambiente marino profundo.

Cómo lograron observar una zona tan profunda

El equipo empleó el sumergible tripulado Limiting Factor, construido para descender hasta fosas oceánicas extremas. El vehículo recorrió el fondo lentamente mientras sus cámaras de alta resolución registraban el sedimento y los objetos depositados sobre él.

Después, los científicos utilizaron fotogrametría: una técnica que combina imágenes superpuestas para calcular distancias y reconstruir la superficie examinada. Así pudieron estimar no solamente cuántos objetos aparecían, sino también qué concentración existía dentro del sector recorrido.

Un corte vertical sigue la trayectoria de una bolsa desde la superficie hasta el fondo del Calypso Deep.

La inspección analizada se realizó en 2020, mientras que los resultados fueron publicados en 2025. Por eso, no se trata de una exploración hecha en julio de 2026, sino de una investigación científica que volvió a difundirse por la magnitud de sus resultados.

Cómo llegaron bolsas y vasos hasta los 5.122 metros

Los residuos pueden alcanzar el mar a través de ríos, drenajes urbanos, sistemas de saneamiento, embarcaciones y actividades pesqueras. Luego, las corrientes los desplazan, mientras que la acumulación de organismos y sedimentos aumenta el peso de algunos plásticos inicialmente flotantes.

Calypso Deep es una depresión cerrada, con un fondo relativamente plano y corrientes débiles. Esa forma favorece que los materiales que ingresan queden atrapados y se acumulen durante períodos prolongados.

Los investigadores también detectaron indicios compatibles con el descarte de bolsas completas desde embarcaciones. No obstante, el estudio no atribuye todos los residuos a una única fuente: señala que pueden proceder tanto de tierra firme como de actividades realizadas directamente en el mar.