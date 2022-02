Una construcción escultórica evoca ambientes sagrados y de reflexión

Diseñado por el artista Theaster Gates —basado en Chicago—, y con el apoyo de la firma de arquitectura y diseño Adjaye Associates, el Serpentine Pavilion 2022: Black Chapel está inspirado en las tipologías arquitectónicas de las capillas y en los grandiosos hornos para cerámica de la ciudad de Stoke-on-Trent, en Inglaterra.

Ubicada en los terrenos de la Serpentine Gallery en los Jardines de Kensington, la Black Chapel posee cualidades escultóricas gracias a la constante experimentación de Gates con la elaboración de objetos de arcilla dentro de su estudio, así como por su interés en proyectos de restauración urbana.

La circularidad y el volumen de la estructura evocan un espacio sagrado y una capilla que protege y reúne. Su única fuente de luz proviene de un óculo, creando así una especie de santuario para la reflexión y la convivencia, al tiempo que el Pabellón se convierte en una plataforma para perfomances en vivo y convocatorias públicas (a través del programa de verano de Serpentine).

El Serpentine Pavilion 2022 forma parte del proyecto multiinstitucional del artista, The Question of Clay, que se lleva a cabo este año en Whitechapel Gallery, White Cube, Serpentine y en el V&A. Este consiste en una investigación sobre la fabricación, el trabajo, la producción y el coleccionismo de la arcilla, por medio de exposiciones, performances e intervenciones en vivo. El objetivo de The Question of Clay es generar nuevos conocimientos, significados y conexiones sobre este importante material.

Serpentine Pavilion 2022 por Theaster Gates.

Las obras de Theaster Gates (1973) tienen una estrecha relación con las teorías del espacio, el desarrollo del terreno, la escultura y el performance. A partir de su formación e interés en la planificación y conservación urbanas, el artista se ha dedicado a recuperar espacios que han sido abandonados. Su obra se enfrenta a la noción del “espacio negro” como un ejercicio definido por el deseo colectivo, el arte y sus tácticas pragmáticas.

En 2010, Gates creó la Rebuild Foundation, una plataforma para el arte, el desarrollo cultural y la transformación de los barrios, la cual apoya a creadores y fortalece a las comunidades a través de programas artísticos gratuitos y de servicios innovadores, en el South Side de Chicago.\

Entre la escultura y la teoría del espacio

Theaster Gates es profesor de la Universidad de Chicago, en el Departamento de Artes Visuales, y es también el principal consultor de innovación cultural, así como asesor del decano de la Harris School of Public Policy.

Premios

Ha recibido el Premio Frederick Kiesler de Arquitectura y Artes (2021). En 2020, se le concedió el Premio Crystal por su liderazgo en la creación de comunidades sostenibles. Fue acreedor también del Premio Artes Mundi 6 y de la Legión de Honor en 2017. Asimismo, fue galardonado con el Premio Nasher de Escultura 2018, así como con el Premio J.C. Nichols del Urban Land Institute (para visionarios del desarrollo urbano).

Theaster Gates (1973) crea obras que se relacionan con la teoría del espacio, el desarrollo del suelo, la escultura y la interpretación.

¿Qué es el Serpentine Pavilion?

Anualmente, la galería Serpentine selecciona a un equipo de arquitectos para diseñar el famoso Serpentine Pavilion (Pabellón): una construcción que se erige en los jardines, donde se llevan a cabo diversas actividades culturales del programa de la galería, como proyecciones, charlas, performances y más.

El Serpentine Pavilion inició en el año 2000, con la participación de Zaha Hadid. Desde entonces, grandes arquitectos han sido seleccionados para diseñarlo, como Oscar Niemeyer, Frank Gehry y Jean Nouvel, entre otros. Cabe destacar que, en 2018, Frida Escobedo fue la primera arquitecta mexicana encargada de crear el Serpentine Pavilion, para el cual reunió luz, agua y geometría, inspirada en la arquitectura de las casas en México.

