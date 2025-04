Matías Roby pide pecar por exceso y no por defecto en salud deportiva

Qué pasa si no dejás secar bien la toalla que usás todos los días

No es algo común, pero cuando ocurre, el impacto es muy alto. Los deportistas tienen controles de salud habituales, más aún si tienen condiciones crónicas como la diabetes. La educación médica ha avanzado tanto que muchas complicaciones asociadas están casi en extinción.

Si es insulinodependiente, probablemente hubo una mala dosificación. En el contexto del esfuerzo físico, se consume más glucosa y eso puede llevar a una hipoglucemia. Las neuronas necesitan azúcar para su metabolismo y cuando los niveles bajan demasiado, se produce una descompensación. Igualmente, habría que descartar otras causas, como una de origen cardiovascular.

—¿Este tipo de episodio puede condicionar la carrera de un jugador?

Desde lo metabólico, no. Con educación y ajustes en la dosis, se puede manejar sin problemas. Ahora, si se tratara de una causa cardiovascular, ahí sí habría que estudiar más a fondo. Hay situaciones donde no se recomienda el deporte de alta exigencia.

—¿Cuál es el rol del estrés físico y mental del alto rendimiento en enfermedades como la diabetes?

Con educación y orden, no debería haber limitaciones. Conozco casos de deportistas de alto nivel que eran diabéticos insulinodependientes y no tuvieron problemas. Pero claro, todo parte del control adecuado.

—¿Los clubes están preparados para prevenir estas situaciones?

Lamentablemente, no. Especialmente en el fútbol base, hay mucho por hacer. Falta conciencia y estructuras adecuadas. Estas situaciones deben servir para poner el tema sobre la mesa y generar cambios reales. Muchos jugadores ni siquiera saben que tienen una condición que los puede limitar.

—¿Entonces no alcanza con un certificado de aptitud deportiva?

Exacto. No se trata de un mero trámite. Tiene que ser serio, con estudios adecuados. La ergometría, por ejemplo, detecta enfermedades coronarias. En un momento se pedía como exigencia para todos, pero después se acotó a mayores de 35 años. Hay que aprender de ese proceso.

—¿Qué otras experiencias lo marcaron en este tema?

- En 1992 trabajé en el Ministerio de Salud para establecer la obligatoriedad del certificado de aptitud deportiva previo al entrenamiento en gimnasios. Fue un paso importante, pero como muchas cosas, no tuvo continuidad. Falta una política sostenida.

—Pasando a otro tema: ¿qué pasa con los traumatismos craneales, como el caso del rugbier francés Sébastien Chabal que dijo no recordar casi nada de su carrera?

Todavía no hay evidencia contundente que lo relacione directamente con traumatismos repetidos, pero sí hay una correlación sospechosa. El cerebro no está fijo dentro del cráneo, y esos microtraumatismos tienen efectos. En el rugby y el fútbol se está trabajando más en esto. Por ejemplo, en el fútbol se permite un cambio adicional y hasta 3 minutos para evaluar al jugador con traumatismo craneoencefálico.

Sébastian Chabal.jpg El ex rugbier francés Sébastian Chabal confesó hace un tiempo que "no recuerda nada de su carrera deportiva". Gentileza

—¿Hay herramientas nuevas para evaluar este tipo de traumas?

Sí, estamos trabajando con Fleni en el uso de acelerómetros detrás de la oreja para medir las aceleraciones del cráneo en tiempo real. Esa información se cruza con otros datos de salud cerebral para saber si un jugador necesita reposo cerebral. Es decir, ni juega ni entrena por un tiempo.

—¿Cómo influye esto en las decisiones dentro de un equipo?

Es complicado. En el fútbol, quien decide muchas veces es el técnico, que no siempre tiene formación médica. Cuando un médico sugiere descanso, el técnico responde: “Si la pelota no entra, me echan”. Es una batalla cultural, pero hay que darla.

—¿Hay conciencia suficiente sobre estos riesgos a largo plazo?

Se está generando. Hay jugadores que desarrollaron enfermedades neurodegenerativas posiblemente asociadas a microtraumas. No podemos esperar a tener certezas absolutas. Es mejor exagerar en la prevención que lamentar después. Estamos trabajando con universidades y clubes para reunir datos y empezar a actuar con respaldo científico.

—¿El cambio es posible?

Sí, pero requiere decisión y equipo. Así como hoy todos los jugadores usan GPS para medir rendimiento, también podríamos medir salud cerebral. Es un proceso, pero vamos por ese camino.