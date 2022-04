Videos: el momento del incidente entre Toto Salvio y su ex pareja Magalí Aravena

El jugador de Boca Eduardo “Toto” Salvio está acusado de atropellar a su ex mujer y darse a la fuga. El incidente ocurrió esta madrugada en Puerto Madero y tras el escándalo que rodea al deportista se filtró el audio del 911 cuando dos efectivos informaban sobre la huida del futbolista y un video de una cámara de seguridad de la zona que muestra el inicio de la discusión.

El video del escape de Toto Salvio

Una cámara de seguridad capto el momento de incidente entre Salvio y su ex pareja Magalí Aravena. Según se observa en las imágenes, la mujer se acerca al auto de su ex, donde presuntamente también había otra femenino. Pero el futbolista no desciende del vehículo y acelera primero hacía adelante.

En ese momento, la mujer cae sobre la carpeta asfáltica pero se reincorpora y vuelve hacia el vehículo. Para ese entonces ya habían intervenido tres testigos. Finalmente, Salvio escapa del lugar marcha atrás a toda velocidad y la mujer queda tendida en la calle.

El audio del llamado al 911 por el escape de Toto Salvio

“Masculino que responde al nombre de Salvio, jugador de Boca Juniors… dándose a la fuga en un vehículo Mercedes Benz color negro”, se escucha en la frecuencia policial.

Según relataron fuentes policiales, Magalí Aravena, la ex pareja de Salvio y madre de sus dos hijos, encontró al futbolista con otra mujer. La pareja estaba adentro del auto y Aravena se habría puesto adelante del Mercedes Benz para hablar con el futbolista.

En ese momento, el jugador de Boca aceleró y se fue del lugar, pero en medio de ese escape habría lesionado la pierna de la mujer.

El incidente ocurrió alrededor de las 1 de la mañana de hoy en Azucena Villaflor y Juana Manso de Puerto Madero. Según trascendidos, Aravena pretendía dialogar con su ex pareja ya que habían decidido “tomarse un tiempo”.

Sin embargo, cuando Aravena llegó a la esquina de Azucena Villaflor y Juana Manso descubrió a su ex con otra mujer. Esto motivo a que se colocara delante del auto con la intención de obligar a que Salvio descendiera del mismo.

Lejos de esto, el deportista aceleró, atropelló a su ex y escapó. La mujer quedó tendida en la calle con una presunta leve lesión en una de sus piernas. Eduardo Salvio es intensamente buscado por la Policía.