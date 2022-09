Video: quién es la sorprendente jugadora de fútbol que se hizo viral por festejar sus goles como Cristiano Ronaldo

Fui desde Barcelona a Londres para verte, y me conformaba solo con verte jugar, pero esto ya es otro nivel, eres la mejor, gracias por tu hospitalidad y humildad.👏🙌❤️ P.S siento no haberte hablado, pero entre los nervios y que no hablo ingles...😅🫶 @lehmann_alisha pic.twitter.com/PIwKwtWIfV