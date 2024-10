Video: así empezó el conflicto Bielsa - Canobbio

El Loco Bielsa atraviesa dias tumultuosos en su cargo de entrenador de la Selección de Uruguay. Es que luego de que Luis Suárez lo criticara públicamente, otros jugadores importantes Charrúas salieron también a contar sus experiencias con el ex Newell’s.

Agustín Canobbio contó que una charla en particular fue la que rompió el vínculo con su DT: “Hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho, me echó la culpa de haber perdido un partido, el partido con Ecuador. Somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí”.

Luego de esta polémica declaración, en las redes sociales se conoció cómo fue la jugada por la cual Bielsa y Canobbio terminaron peleados.

Todo ocurrió en el marco de la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, cuando Ecuador venció a Uruguay por a 2 a 1. A pesar de haber convertido el tanto de su equipo, el volante perdió una marca, con la mala suerte que ese jugador envió el centro que terminó en gol.

Ese momento no pasó desapercibido por el entrenador, que desde allí no volvió a utilizar al ex Peñarol como titular a pesar de tener toda la Copa América y varios partidos de Eliminatorias, y casi no lo utilizó como refresco desde el banco de los suplentes. Actualmente, ya ni siquiera forma parte de las convocatorias de la Celeste, por lo que el encuentro entre el jugador y el DT tendrá que esperar.

Marcelo Bielsa sigue en el ojo de la tormenta debido a las declaraciones de los referentes de su plantel, y fiel a su estilo eligió mantener el silencio en relación a estas acusaciones. En este marco de inestabilidad, Uruguay tendrá que enfrentar este viernes a Perú de visitante, y el martes recibir a Ecuador en el Estadio Centenario.