¡Escándalo en Uruguay! La dura acusación de Agustín Canobbio contra Marcelo Bielsa: “Me faltó el respeto”

La Selección de Uruguay se encuentra en un momento picante entre sus jugadores y los manejos del entrenador Marcelo Bielsa, que han sido revelados por el excapitán Luis Suárez.

“Todos sabemos que no es de lidiar con los supuestos líderes o jugadores con experiencia, no le gusta, preferí evitar todo eso porque estaba la selección por encima. Hubo algunas situaciones en la Copa América que se generaron, que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América”, manifestó el delantero del Inter Miami la semana pasada, en una entrevista para DSports.

En sus declaraciones, Suárez también reveló una situación que vivió su compañero Agustín Canobbio, a quien Bielsa mandó a entrenar con los sparrings. Lo cierto es que este futbolista rompió el silencio y contó su versión al respecto.

Las crudas declaraciones de Canobbio sobre Bielsa

Agustín Canobbio habló con Carve Deportiva, donde relató al detalle la situación con Bielsa que desembocó en el escándalo: “Hubo muchas faltas de respeto y constantes, y yo soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un punto que estalle”, comenzó el volante de Athletico Paranaense.

“He soportado mucha cosa en lo que va de mi carrera, pero llega un punto en que somos humanos y tenemos ese temperamento y yo lo tengo. Valoro lo que soy como persona y como jugador”. Y añadió: “Hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho, me echó la culpa de haber perdido un partido, el partido con Ecuador. Somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí”, rescató el entrenador.

Sobre las declaraciones de Suárez, Canobbio salió a agradecer por sus testimonios: “Firmo abajo de todo lo que dijo Luis, está en lo cierto y es toda la verdad”. “En una práctica, habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó adelante de todo el grupo y fue ahí que Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que no me exponga”, sumó el volante.

“En una reunión, tenía los dos pies apoyados en la parte de abajo de una silla, y me recriminó que era una falta de respeto y de educación, se metió con la educación de mi familia. Parecía que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver, y ahí lo miré como diciendo ‘para un poco’, no soy un tipo que aguanta todas y venía de muchas. Empecé a tener pocas pulgas y terminé estallando”.

Agustín Canobbio

Sobre su estancia con los sparring, Canobbio manifestó: “Para la Copa América habían llevado 3 sparring, lo permitió la AUF. No tiene por qué llamar dentro de una lista de 26 profesionales que están compitiendo para su club, cumpliendo el sueño de representar a su país… me pidieron que haga esos pases, no es muy alejado de lo que es un alcanzapelotas. No fui el único sparring dentro del grupo, salgo a hablar porque me pasó a mi, pero no fui el único”.

Agustín Canobbio liquidó a Marcelo Bielsa (Uruguay)

Canobbio también reveló detalles de la charla que tuvo con Marcelo Bielsa sobre este tema: “Tuve un diálogo posterior al partido con Canadá, fue duro sabiendo lo que podía llegar a pasar, pero me fui tranquilo, valoré lo que soy como persona y en base a eso me vine con cierta tranquilidad, mirarlo a los ojos y decirle lo que me había hecho mentalmente. No hubo respuesta de Bielsa, me sacaron, fue mejor, porque no era momento de intercambiar, me preguntó quién me pienso que soy y en base a eso respondí, de la misma forma en la que me estaba hablando”, cerró el mediocampista.