El Gambarte: seis décadas de mística recuperada

“Quedan encargados todos los socios presentes en buscar el terreno para la cancha”, se estableció en el punto 3ro del acta de fundación. Claro, allá por 1921, ninguno de los fundadores de Godoy Cruz fantaseaba con la actual escenografía del Feliciano Gambarte. El coqueto estadio tombino, lógicamente, tiene poca relación con el humilde baldío ubicado en lo que hoy es la calle 33 Orientales, el primer “field” del club, y que solamente sirvió para prácticas porque ni siquiera contaba con dimensiones aproximadas a lo reglamentario.

El poseer una cancha adecuada en dimensiones ya no constituía solamente una necesidad sino una exigencia. Por tal motivo, el señor Fernando Della Motta mantuvo una entrevista con el administrador de la sucesión, Honorio Barraquero, para la cesión propietaria de los terrenos ubicados entre Belgrano, Pedro del Castillo, Brasil y Honorio Barraquero, que en ese momento funcionaba un basural. Lamentablemente, las dimensiones de este nuevo campo tampoco fueron reglamentarias, por lo que solamente podía ser utilizado en amistosos.

Pasaron algunos años y el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico le cedió en préstamo al club el terreno ubicado en calles Belgrano y Lencinas. Aunque el cierre perimetral del predio no pudo terminarse porque el Ferrocarril no lo permitió. Nuevamente la frustración de no poder contar con la ansiada cancha se hacía presente. Ese lugar hoy es “La Cantera del Tomba”, donde todavía juegan oficialmente las categorías infantiles del Expreso.

A finales de 1930 la Bodega Tomba les ofreció en calle Castelli y Las Heras un terreno que no se utilizaba más porque años atrás un incendio lo había reducido a cenizas. Inmediatamente se construyó el campo deportivo que contó con tribunas de madera sobre el costado Oeste y Norte, con camarines de adobe y baños. Se inauguró el 1 de noviembre de 1931 en un duelo ante Palmira que terminó 4-4.

En aquella cancha se escribieron páginas de oro. El Tomba obtuvo cuatro título de la Liga Mendocina que rompieron con la hegemonía de Gimnasia, Independiente y Nacional Vélez Sársfield (luego Argentino). Pero otra vez el fantasma de no tener casa fija acechó a todos los tombinos. Bodegas Tomba había cambiado de dueños y éstos reclamaban que el predio debía ser adquirido por el club o, en su defecto, devuelto a sus titulares.

El 12 de septiembre de 1948, el Consejo Deliberante dictó la ordenanza 636 que otorgaba en forma definitiva la propiedad del actual terreno del club. La Comisión Pro-Estadio se dedicó a planificar y construir el sueño de toda la vida. Dicha tarea demoró 11 años. El sábado 3 de octubre de 1959, bajo la presidencia de Jorge Schmitt, se inauguró el Feliciano Gambarte con el partido entre Godoy Cruz y el eterno rival, Andes Talleres, que finalizó 3-3. Una década después, en 1969, en un duelo ante Chacarita por la Copa Argentina, se inauguró el sistema de iluminación artificial.

La Bodega se fue agrandando con la construcción de otras tribunas y desde el 3 de octubre de 1986, bajo la presidencia de Julio Vega, recibió el nombre de Feliciano Gambarte, en honor a uno de los dirigentes (también fue deportista y preparador físico) que más estímulo le dio al club.

Así, con el sudor de muchos tombinos, fue construido el estadio Feliciano Gambarte. El escenario donde se consumó el sueño de grandeza de todo un pueblo. La Bodega que hoy se viste de gala para albergar por primera vez un partido oficial del Tomba en la élite del fútbol argentino y sueña con recibir a River y a Boca.

Hitos y curiosidades: sucedió en el Gambarte

El “Chalo”, un héroe de selección. El 28 de febrero de 1970, Godoy Cruz enfrentó a la Albiceleste, que venía de quedar eliminada del Mundial de México 1970 a manos de Perú. La Selección, dirigida por Juan José Pizzutti, se presentó en Mendoza a beneficio de las víctimas del trágico aluvión del 4 de enero de ese año. Con el resultado 3-2 en favor del Tomba y en tiempo cumplido, el eterno “Chalo” Pedone le atajó un penal a “Pinino” Más. El Tomba se codeaba con la gloria.

Con ‘Beto’ y el ‘Tigre’ ante Sevilla. El 25 de mayo de 1990, “Beto”_Alonso y Ricardo Gareca se pusieron la camiseta de Godoy Cruz en un amistoso internacional ante el Sevilla de España, que venció 2-0. Lo curioso es que Alonso, que se había retirado en 1987, llegó con el vuelo demorado y Alberto Garro lo puso en el complemento.

El Santos de Pelé jugó en el Gambarte

Pelé, rey del fútbol mundial en esos tiempos, llegó con su Santos para un amistoso en el estadio tombino.

“El Santos FC se impuso a Godoy Cruz por 3 a 2”, tituló Los Andes en su edición del lunes 2 de marzo de 1964. Un día antes, en vísperas de la Fiesta de la Vendimia, se produjo un acontecimiento inédito. Por primera vez y única vez en la historia, Pelé jugó un partido en Mendoza. Y fue nada menos que en el estadio Feliciano Gambarte. También tuvo tiempo para pasear y conocer el paisaje mendocino y se dio el gusto de comer carne asada y chivo (regados con el vino Tomba) en la casa de Ángel Rodríguez, presidente del Tomba. El brasileño era el mejor del mundo, venía de ser bicampeón del mundo con la selección brasileña y estaba en la cúspide de su carrera.

Godoy Cruz estuvo reforzado por el Gringo Filizzola, Torres, Aliendro, Jofré y Cortez (Independiente), Víctor Legrotaglie (Gimnasia), Hardan Curi, (Huracán) y Olegario Lisboa (Elche de España). Dirigido por el brasileño Vianna Da Silva formó con Filizzola, Atilio Marchiori, Hugo Sitta, Juan Carlos Díaz, Tito Torres, Jorge Entrerríos, Patricio Jofré, José Maria Feijoo, Víctor Legrotaglie, Lisboa (Curi), Osvaldo Aliendro y Juan Fernández (Roberto Reggio). Los suplentes fueron: Pieruz, Cortez y Santilli y el DT fue Luis Alonso Pérez.

Santos formó con: Gilmar, Ismael, Geraldinho, Mengalvio (Lima), Haroldo, Joel, Peixinho, Rossi, Toninho (Aldir), Pelé y Pepe (Dorval). Los suplentes fueron: Laercio, Juan Carlos, Dalmo y Zito y el entrenador fue: Vianna Da Silva. El Gambarte aún no tenía la tribuna grande ni el codo de la platea y, al igual que hoy, los vestuarios estaban en el sector Oeste.