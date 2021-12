Se retiró el “Kun” Agüero: el conmovedor homenaje con los mejores momentos de su carrera

A los 33 años, Sergio “Kun” Agüero anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional por una afección cardíaca para priorizar su salud y el bienestar de su familia. Durante la conferencia de prensa de despedida en el Camp Nou, el club Barcelona le dedicó un video con los mejores momentos de su carrera.

En las imágenes se ve un repaso por la trayectoria del delantero, pasando por su desempeño en el Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, sin olvidar su aplaudido paso por la Selección Argentina y su amistad con otro ídolo, Lionel Messi.

Entre lágrimas y notablemente conmocionado por el adiós, el “Kun” dejó expuesta su tristeza por esta drástica decisión, aunque mostró su orgullo por lo logrado y agradeció a quienes confiaron en él y su talento.

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé”, anunció oficialmente esta mañana el futbolista tras varias semanas de especulación mundial por su salud.

“Agradezco a Independiente, donde me formé; al Atlético de Madrid, que apostó por mí y me trajo a Europa; al City, que me trató de maravillas; y al Barcelona, que me apoyó en un momento importante de mi carrera”, mencionó el “Kun”.

“Agradezco también a todos los hinchas de los clubes donde jugué y a la selección argentina, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará en mi nueva vida pero tengo gente que me quiere y me desea lo mejor”, señaló Agüero, quien estaba acompañado en la conferencia por el presidente del Barcelona Joan Laporta y su exdirector técnico en el City, el catalán “Pep” Guardiola.

“Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, que han hecho lo mejor y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace diez días, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no había mucha...”, lamentó Agüero.

Entre lágrimas, Sergio "Kun" Agüero anunció su retiro del fútbol profesional (Barça TV)

“Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soné jugar al fútbol, desde los 5 años que toqué una pelota. Mi sueño era jugar en Primera División. Agradecer a Independiente donde me formé, al Atlético de Madrid que apostó por mi con 18 años para hacer las cosas en Europa”, añadió.

Y cerró: “Hice lo mejor para ayudar a ganar. Me quedó con cosas muy bonitas, gracias. Cuando uno es jugador quiere seguir ganando más cosas. Estoy contento por los títulos que he ganado. Uno siempre puede dar más pero hice todo lo mejor para mí, el equipo y el club”.