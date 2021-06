Scuncio Moro confiado para lo que resta del año del TC2000

Javier Scuncio Moro era uno de los grandes candidatos a quedarse con la victoria en la última fecha del TC2000 en San Nicolás pero, un problema en el combustible no le permitió concretarla. A pesar de eso, el piloto oriundo de Bahía Blanca y que actualmente vive en Chile, buscará aprovechar toda su experiencia en la continuidad del TC2000.

En las últimas horas, Scuncio Moro hizo un balance en Carburando. “Esta primera parte del año no ha sido tal vez lo esperado en cuestión de resultados pero, me he mostrado competitivo con mi conjunto de trabajo. Este aspecto me da tranquilidad para afrontar el resto del Campeonato. En Buenos Aires he funcionado bien, en Córdoba también, aunque sin concretar por inconvenientes sucedidos en los inicios de las competencias, pero vuelvo a insistir con el ritmo que he comprobado en mi Citroën para las carreras, que ha sido muy bueno”, dijo Javier.

Scuncio Moro se ubica séptimo en el Campeonato Argentino de TC2000 con el C4 Lounge. Sobre la performance del auto, el piloto indicó: “El Citroën C4 Lounge se ha comportado muy bien, sobre todo en las curvas rápidas. En esos sectores me permite tener una pequeña ventaja. Por otro lado, en rectas he notado que no soy lo suficientemente rápido como mis rivales pero, eso sucede en todas las categorías cuando hay distintas marcas de autos y distintos balances. Yo me siento cómodo con el auto y el respaldo del equipo FDC Motor Sport que me permite seguir aprendiendo carrera tras carrera”.

Sobre sus objetivos para las próximas fechas, Moro está confiado para poder tener un buen cierre del 2021: “Espero poder ordenarme, mejorar en las clasificaciones y poder pelear por las carreras. Mi ritmo de competencia ha sido bueno, he demostrado que pude avanzar y defenderme cuando estoy complicado. Espero para lo que resta del campeonato ganar carreras, ya que se me han escapado oportunidades en estas primeras fechas”.