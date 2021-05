Las maniobras del año del Súper TC2000

La temporada 2021 del Súper TC2000 tuvo como gran novedad la incorporación del Push To Pass, un nuevo elemento técnico para las competencias que permitió ver muy buenas carreras.

“En el momento en el que se presiona el botón comienza el cuento de descuento o delay, donde el motor todavía no tiene potencia. El piloto tiene que tener la estrategia para saber cuándo aplicar el Push to Pass porque tiene un momento de retardo. Una vez que se prende el verde, se aplica la potencia y más tarde vuelve el color amarillo donde el piloto no puede volver a utilizar el sistema”, explicó Víctor Vega, Responsable de Motores del Súper TC2000.

Otra cuestión importante del Push to Pass son los HP que entrega el accionamiento. “La brecha de potencia que manejemos hoy es de 40 caballos. A plena potencia llegan a 390 HP”, dijo Vega en Carburando.

Mirá las mejores maniobras del 2021 en el Súper TC2000.