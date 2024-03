Quiénes son los 4 jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual

Este jueves por la mañana se radicó una contundente denuncia contra cuatro futbolistas de Vélez por abuso sexual luego del partido que el pasado sábado disputó el conjunto de Liniers frente a Atlético Tucumán, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2024.

La víctima fue una periodista deportiva de 24 años, quien contó que fue invitada al hotel donde se hospedaba la delegación y que fue abusada en la habitación “sin ningún consentimiento” por parte de los jugadores Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentin.

Sebastián Sosa

De acuerdo con la denunciada, este fatídico suceso ocurrió el sábado pasado luego del encuentro, cuando la joven recibió la invitación a través de Instagram de uno de los futbolistas para que se presente en el Hotel Hilton, donde se concentraba el equipo de Liniers.

Braian Cufré, uno de los cuatro acusados.

Según lo expuesto, la periodista hizo contacto con el arquero Sosa, quien le mandó mensajes, a lo que ella aceptó la invitación, por lo que fue al lugar donde llegó a las 00.40 aproximadamente del 3 de marzo. “Subiendo directamente a la habitación 407, donde ya la estaba esperando el jugador Sebastián Sosa, al ingresar observa que también se encontraban los jugadores Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentin, con los cuales compartió unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y, después de tomar unos tragos, comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida”, relató en la denuncia.

Abiel Osorio: el delantero de Vélez también está acusado.

“Fue entonces que, sin ningún consentimiento, la abusaron sexualmente. Posteriormente, siendo las 05.30 aproximadamente, cuando se sintió un poco mejor, logró pedir un Uber y se retiró a su domicilio”, manifestó la joven que decidió realizar la correspondiente denuncia acompañada de su abogada, Patricia Neme.

En el documento oficial dado a conocer en la mañana de este jueves se destacó el contacto judicial que establece: “De lo sucedido se procedió a entablar comunicación con la Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual Nro. 1, en la persona de su Secretario Dr. Javier Gonzalo, quien enterado de los pormenores de la presente denuncia dispuso que se le hagan los exámenes de rigor a la victima, se secuestren las prendas de vestir que hizo entrega la víctima en esta división y que se realice las extracciones fílmicas de las cámaras de seguridad del hotel Hilton”.

José Ignacio Florentín, el cuarto acusado.

En cuanto a las pruebas presentadas, figuran el contacto por Instagram y las cámaras de seguridad que tomaron el ingreso de la joven al hotel y de los jugadores a la habitación.

Recordemos que este no es el primer escándalo de esta magnitud que atraviesa Vélez, ya que hace un tiempo estuvo envuelto en un episodio así el campeón del mundo Thiago Almada. En ese entonces, Almada fue denunciado en el marco de una fiesta o encuentro en su casa particular y, en ese momento, el Departamento de Género suspendió al jugador -sin estar imputado- hasta que la denuncia no prosperó.