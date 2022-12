Quién es Fernando Romero, el autor del hitazo “Muchachos”, que no quiso viajar al Mundial Qatar 2022

Algo que ha caracterizado a este Mundial Qatar 2022 es el aliento y la pasión demostrada por la hinchada argentina, que llenó de color cada uno de los partidos de la Selección y también las calles de Doha.

Tanto en terrotirio árabe como en concurridos puntos de nuestro país sonó al unísono la canción “Muchachos”, un tema compuesto por un joven de la zona oeste del conurbano bonaerense que se transformó en el himno argentino por excelencia.

El autor de la letra de esta canción es Fernando Romero, un docente de 30 años que es fanático de Racing, quien reveló que compuso la pieza mientras cocinaba y que se inspiró en la versión que, con la misma melodía, canta la hinchada de la Academia. Con mucha paciencia, le fue agregando a la letra algunos condimentos que representan el inconsciente popular argentino: Messi, Diego, los pibes de Malvinas y la inolvidable final obtenida en el Maracaná ante Brasil por la última Copa América.

Así vive Fernando Romero la explosión de “Muchachos”

Fernando Romero aseguró en una entrevista a Telenoche que “quería hacer un tema que deje de lado esa comparación y competencia constante que hubo durante tanto tiempo entre Messi y Maradona. Los dos son nuestros”, y luego aseguró que todavía no puede creer hasta donde llegó su creación.

“Hace poco me emocioné con unos nenes que la cantaban en la calle después del partido con Australia. O cuando la escucho en las plazas, en los festejos. Ni hablar cuando veo que la cantan los jugadores”, asevera el docento de catequesis.

Fernando Romero alentando a Racing

Recordemos que tras el título de la Copa América en 2021, el equipo argentino jugó contra Bolivia y Fernando intentó conseguir entradas, pero no pudo, entonces desde afuera con sus amigos comenzaron a cantar la canción de su autoría y Mati Pelliccioni de TyC Sports lo filmó y la canción comenzó a circular.

Luego Fernando fue contactado por Guillermo Novellis, líder de La Mosca y lo convocaron para hacer el videoclip y agregarlo como coautor. “Yo soñaba con un grupo de amigos cantándola, eso ya era muchísimo”, reconoció el joven.

Además, en diálogo con Olé, Fernando aclaró las dudas de muchos argentinos, que se preguntan el motivo de su ausencia en Qatar: “Muchas personas me quisieron llevar a Qatar y me lo han ofrecido, pero yo nunca estuve a favor de que se haga una campaña para llevarme a mi. Verdaderamente me da vergüenza que quieran gastar tanta plata en mí. Creo que hay un montón de cosas para encargarse antes como país antes de llevarme a mi a Qatar. Ojalá que eso sea lo que nos ponga a todos en común y hagamos algo por los que más sufren”, sentenció.