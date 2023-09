Y una noche volvieron los socios, la fórmula goleadora de Independiente Rivadavia:Matías Reali, el chiquitín que usa la 10 y la rompe como extremo, Alex Arce, el goleador que está en el radar de tantos equipos de Primera División y que Independiente Rivadavia no piensa largar “ni por todos los bolsos de dólares del mundo”.

Matías Reali, la figura indiscutible en el triunfo de Independiente frente a Rafaela. Foto: José Gutierrez / Los Andes

El delantero paraguayo retornó al campo de juego en el segundo tiempo del triunfo (2-1) sobreAtlético Rafaela luego de dejar atrás una lesión que lo marginó durante tres jornadas. Y el guaraní lo hizo de la manera que mejor sabe, con un gol (de tiro penal) para estirar a 24 tantos su cuenta personal como máximo artillero del certamen de la Primera Nacional.

Siempre cerca suyo, como compadre y asistidor N° 1, estaba Matías Reali; el factor desequilibrio que tiene la Lepra para este sueño de ascenso. Ambos se transformaron en la fórmula que más réditos le dio al Azul.

La hinchada de la Lepra estalló en una ovación que retumbó en el Gargantini, cuando se anunció en el segundo tiempo, el ingreso de Arce. No sólo en las tribunas brillaron las miradas sino también las de sus compañeros en el campo de juego, principalmente la de su “lugarteniente”, Matías Reali.

La exitosa dupla ofensiva de Independiente volvía a juntarse después de varias fechas y terminó siendo tan efectiva como de costumbre, porque sobre los 39′ a Reali le cometieron un penal y, el paraguayo se encargó de transformarlo en el gol de la victoria para seguir prendido en la cima de la Zona B.

- Cuando anunciaron tu ingreso, la ovación de la hinchada fue increíble, ¿qué sensaciones tuviste en ese momento?

- Arce: Entrar y recibir el cariño de la gente me puso muy contento con los aplausos y las ovaciones, motiva mucho y demuestra que los hinchas están siempre, apoyando al cien.

Fútbol Primera Nacional, Independiente Rivadavia vs. Atlético Rafaela en el estadio Bautista Gargantini Foto: José Gutierrez / Los Andes

Fue un partido muy duro, pero creo que los compañeros dejaron todo y pudimos dejar los tres puntos que son muy importantes para poder seguir peleando arriba. Quedan tres partidos y cualquier cosa puede pasar, por eso creo que tenemos que trabajar bien. Recuperarnos bien durante la semana para poder llegar de la mejor manera al siguiente partido.

-Fuiste la llave otra vez del triunfo. Primero del empate de Aguirre y después la jugada del penal. ¿Te vas conforme con tu actuación y con que hiciste para el equipo?

-Reali: Si, siempre es bueno participar en los goles. Obvio que tengo la necesidad personal de convertir, pero al menos participé en las jugadas y mientras sirvan para que el equipo gane y pueda ayudar al triunfo me voy muy conforme.

- Volviste y lo hiciste con un gol

- Arce: Sí, con un gol de penal que ayudó a la victoria del equipo. Eso es algo que me pone muy contento, como también el apoyo y la confianza que siempre me dan mis los compañeros. Hay que seguir trabajando porque falta muy poco para conseguir ese gran objetivo que todos tenemos.

-¿Fue penal?

-Reali: Sí, me agarra arriba y obviamente que me desestabiliza para patear, porque estira el brazo y me toma arriba, cuando tenía una buena posición para patear.

-El paraguayo no falla. Ni te animás a pedirle patear el penal...

-Reali: No, no, el es el encargado y siempre le deseo suerte y que esté tranquilo para patearlo. Sabemos que es importante con nosotros y que haya vuelto nos da mucha tranquilidad.

-Rafaela es un equipo difícil que hacía muchos partidos que no perdía, pero pudieron resolverlo con tu presencia en el complemento.

-Arce: Es un equipo muy difícil, mantiene una regularidad. Ellos se encontraron con el gol y se metieron atrás, que es a lo que vinieron. Nosotros estamos acostumbrados a que nos jueguen así acá, por esto tuvimos que demostrar más carácter que buen juego y pudimos dar vuelta un partido frente a un rival que viene haciendo un gran campeonato.

-Reali:Creo que lo merecimos al triunfo y nos vamos más que conformes, algo que se vio en la cancha. Por eso lo trabajamos mucho durante la semana y se notó con la gran actitud del equipo que dejó todo en cada pelota. Estamos contentos porque seguimos en la pelea.

Fútbol Primera Nacional, Independiente Rivadavia vs. Atlético Rafaela en el estadio Bautista Gargantini Foto: José Gutierrez / Los Andes

- ¿Cómo atravesaste esta etapa de tres partidos sin jugar y mirando al equipo desde afuera. cómo se trabajó en tu recuperación?

-Arce: La verdad que me dolió eso. Es que la lesión que tuve no me dejaba jugar y ha sido difícil. Lo trabajé bien, con el grupo de médicos y el kinesiólogo, por lo tanto me recuperé bien y por suerte pude volver a jugar y, principalmente, ayudar al equipo.

-¿Estás para volver a ocupar la titularidad?

-Arce: Eso lo vamos a ir viendo, porque todavía no me siento al cien por ciento. Esta semana será un poco más larga y trabajaremos bien para poder llegar de la mejor manera al próximo partido.

-¿Qué lesión tuviste?

-Arce: Un desgarro en la zona abdominal.

El artillero del Parque y goleador del fútbol argentino, el paraguayo Alex Arce sumó su gol número 24 frente a la Crema. Festejo del gol de Independiente Rivadavia Foto:José Gutierrez / Los Andes

-Lo de la gente y la hinchada en la cancha fue impresionante, como también lo fue el banderazo el jueves. ¿Es un plus para el equipo?

-Reali:Sí, bueno, fue un acto de... amor, que nos siguen acompañando. Se hicieron sentir en todo momento y fueron fundamentales para dar vuelta este partido.

- Tenés un 100% de efectividad en los penales, ¿Cuál es tu secreto a la hora de pegarle, esperás al arquero que se mueva o qué?

-Arce: (sonríe y hace una pausa). Vengo pateando bien, así que espero seguir así. Eso ayuda mucho también, esperemos seguir así. Falta poquísimo, así que estamos ahí peleando y ojalá que se pueda dar todo...

-¿Te ilusionás con ser convocado a la Selección de Paraguay?

-Arce: Sí, la verdad que sí, siempre he soñado eso.

Fútbol Primera Nacional, Independiente Rivadavia vs. Atlético Rafaela en el estadio Bautista Gargantini Foto: José Gutierrez / Los Andes

-Se habló mucho del interés de Racing por llevarse a ambos. ¿Los mantuvo expectantes?

-Reali:Obviamente que el objetivo, al margen de lo grupal, en lo personal es jugar en Primera y, que se fije un equipo tan grande como Racing, es un orgullo. Las cosas no se dieron y estoy bien acá. Eso lo manejaron entre los clubes, pero estoy contento con eso y tirando para adelante para conseguir el objetivo.

-Arce:Prefiero no hablar de ese tema porque hoy mi cabeza está puesta solamente en Independiente.

-¿Pasar a Racing, jugar en un club grande o jugar con Independiente en Primera División?

-Reali: Vamos a ver qué pasa, no depende de mí, estoy a préstamo. Si el torneo terminara ahora, yo tendría que volver a Gimnasia de Jujuy.

-¿Ven el partido de Chacarita-Quilmes o se abstraen y después se enteran del resultado?

-Reali: En mi caso, lo miro como observo cualquier partido de fútbol. Tranquilo, pero con la necesidad de que Quilmes nos de una mano.

-Arce: Sí, por supuesto, se mira. Pero hay que estar tranquilos porque todavía no se define nada. Quedan nueve puntos en juego todavía.

-¿Y el lunes van a mirar el partido de Maipú contra Madryn?

-Reali: No sabemos, porque creo que justo a esa hora el lunes (por mañana a las 15:30) vamos a estar entrenando. Se verá...