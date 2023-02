Premios The Best: la tajante decisión que tomó el Real Madrid con sus nominados y que causó polémica

Los “The Best FIFA Football Awards” son unos premios que se entregan todos los años y que honran anualmente a los miembros más destacados del deporte más popular del mundo. La primera ceremonia se celebró en los TPC-Studios de Zúrich, donde se coronó a los mejores jugadores y entrenadores del fútbol masculino y femenino. Ahora, la premiación tendrá lugar en París, el próximo 27 de febrero, con 3 argentinos como grandes candidatos a mejor jugador, mejor entrenador y mejor arquero.

En los últimos días, la FIFA dio a conocer a los tres finalistas al premio “The Best” que se le entregará al Mejor Futbolista del Año. La evaluación comprende el período que va desde el 8 de agosto de 2021 al 18 de diciembre de 2022, lapso en el cual la selección argentina se consagró campeona en el Mundial Qatar 2022, con Lionel Messi como máxima figura.

Messi, Scaloni y Martínez finalistas en "The Best". Foto: FIFA

Entre los ternados figuran 3 de las principales figuras de los campeones del mundo del Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina, las figuras de un Real Madrid que aplastaron en Champions y algunas revelaciones que podrían dar la sorpresa en París.

Este fin de semana se conocieron algunos rumores acerca de los presuntos ganadores y, casos como el de Real Madrid sorprendieron a más de uno en la previa a la gala del The Best. Es que el conjunto merengue, a raíz de la información que llega desde París, tomó la determinación de no enviar a ninguno de sus candidatos a la ceremonia.

La terna a Mejor Arquero de 2022, con Thibaut Courtois, "Dibu" Martínez y Yassine Bounou, "Bono". Foto: FIFA

La terna a Mejor Entrenador de 2022, con ‘Pep’ Guardiola, Lionel Scaloni y Carlo Ancelotti. Foto: FIFA

Los motivos de la tajante decisión del Real Madrid

A horas de que comience la gala de los Premios The Best, el Real Madrid no enviará a todos sus ternados. Según el diario MARCA esto se debe a que no gustaron para nada los rumores sobre los posibles ganadores.

El Real Madrid era el principal competidor de la Albiceleste: Courtois integraba la terna con Dibu Martínez, Benzema con Messi y Ancelotti con Scaloni. Además, otro de los motivos que alegan los de la Casa Blanca es la extraña ausencia de Vinicius en el once del año elegido por FIFPro. Salvo una sorpresa de última hora, Real MAdrid no tendrá ningún nominado presente en esta gala.