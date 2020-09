Polémica en Godoy Cruz por una oferta por Miguel Merentiel

El mercado de pases está que arde en Godoy Cruz, pero en las últimas horas se conoció algo que despertó (una vez más) la polémica: el representante de Miguel Merentiel acusó al presidente del Tomba, José Mansur, de amenazarlo con “colgar” al delantero un año si no acepta el préstamo de Defensa y Justicia.

La historia, aparentemente, es así: Marcelo Tejera (representante de Merentiel) acercó una oferta al club con un préstamo de un club de España y con una opción de compra. Cuando el ex jugador de Defensor Sporting y Boca (entre otros clubes) creía que iba a estar todo bien, se encontró con una traba.

Es que José Mansur tendría acordado que Merentiel pasara a préstamo a Defensa y Justicia, algo que no es del gusto del jugador y del empresario.

Ante esta situación, Tejera acusó a Mansur de amenazarlo con frizar al delantero si no acepta ir al Halcón de Varela: “Hay una oferta para ir a préstamo por un año y con opción a un club español y él quiere ir, pero Mansur me dijo que si el jugador no va un año a Defensa, se queda corriendo alrededor de la cancha”, denunció el ex enganche.

Esto se suma a la polémica situación que está viviendo Danilo Ortíz, quien está entrenando con la Reserva a la espera de una oferta para irse del club.