Pese al oro, varios atletas argentinos fueron eliminados en los Juegos Olímpicos París 2024

Los argentinos que compiten por los Juegos Olímpicos París 2024 continúan su camino hacia el logro de una medalla. Tras el éxito de José “Maligno” Torres Gil, ganador de una medalla dorada en BMX, varios atletas compitieron en otras disciplinas como triatlón, remo, natación y tenis.

La primera competencia fue el triatlón femenino, donde Romina Biagioli tuvo una accidentada performance y terminó en la 47° posición, con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 36 segundos. El podio de esta competencia fue conformada por la francesa Cassandre Beaugrand (oro), la suiza Julie Derron (plata) y la británica Beth Potter (bronce).

Sobre su paso por París 2024, Biagioli comentó: “A la caída en bicicleta no la pude evitar, perdí la caramañola donde tenía los carbos; en la otra solo tenía un poquito de agua… Estoy contenta de haber levantado, pero tuve dos caídas delante mío y al bajarme a correr no me quedaba nada”.

Romina Biagioli finalizó en la posición 47° y se convirtió en la primera mujer argentina en competir en dos Juegos Olímpicos en triatlón

Por otra parte, en remo los argentinos Evelyn Silvestro, Sonia Baluzzo, Alejandro Colomino y Pedro Dickson quedaron últimos en sus semifinales del doble par ligero femenino y masculino, respectivamente. La dupla femenina finalizó con un tiempo de 7:33,41 y quedaron muy lejos de la quinta posición. Algo parecido les ocurrió a los hombres, que tardaron 6;51,59 y quedaron muy lejos de la penúltima posición.

Este miércoles siguen las competencias argentinas en París.

En cuanto a la natación, la nadadora Macarena Ceballos finalizó séptima en su eliminatoria de los 200 metros pecho y no pudo acceder a las semifinales.

Por último, en el tenis Sebastián Báez no pudo con el griego Stéfanos Tsitsipas y quedó eliminado. El argentino de 23 años, tuvo un buen comienzo de partido motivado también por un griego al que le costó entrar en juego. Sin embargo, el número 18 del ranking mundial, no pudo ante el 11° del escalafón y se despidió de sus primeros Juegos Olímpicos con un 5-7, 1-6 en contra. Por su parte, Francisco Cerúndolo se mide más tarde ante el noruego Casper Ruud.