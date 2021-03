Pablo Migliore reconocio´su pelea con Román en Boca: “A los giles como vos los levantaba por el aire.

El ex arquero de Boca Pablo Migliore r ecordó una vieja pelea que mantuvo con J uan Román Riquelme cuando ambos jugaban en el Xeneize. Migliore reveló la anécdota en ESPN FC Show, programa que conduce Alejandro Fantino en ESPN.

“Él decía que a Boca no iba a hacer amigos. Y está perfecto. Un día se empezó a correr la bola que yo lo había agarrado del cuello”, inició su relato Migliore.

El ex arquero hizo referencia a un presunto cruce ocurrido en el vestuario de la cancha de Racing, tras el partido de ida de las semifinales de 2008 entre Boca y Fluminense.

“Todo mentira. Si yo lo llego a agarrar del cuello no lo suelto”, aclaró.

“No lo agarraste del cuello, pero lo encaraste”, incitó Fantino a Migliore. “ Sí, lo encaré. Pero fue por otra cosa”.

Entonces Migliore recordó que Riquelme le había hecho una broma, se había burlado de él en el vestuario delante de sus compañeros.