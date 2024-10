Oscar Ruggeri le tiró munición gruesa a Arturo Vidal: “Hace dos Mundiales que no van”

Se sumó un nuevo capítulo a la polémica entre Arturo Vidal y Ricardo Gareca. En las últimas horas, Ruggeri tomó la posta y se refirió de manera muy crítica al volante del Colo Colo.

El momento sucedió en el programa F90, que conduce Sebastián Vignolo en ESPN. Luego de compartir las declaraciones de Vidal sobre el DT argentino, Ruggeri no se guardó nada: “Vidal querido, Vidalcito, era diez años antes pichón”, expresó visiblemente molesto. Además, le recordó la ausencia de la Roja en las dos últimas Copas del Mundo: “hace dos mundiales que no van, con el jopo ese bárbaro”, tiró el panelista.

Sin ser interrumpido por ninguno de sus compañeros, el defensor campeón del mundo en 1986 aprovechó para defender a Gareca, ponderando su labor. “Están tratando de cortar esa racha y poner a Chile en un Mundial”, analizó el cabezón.

El futbolista de 37 había roto el silencio hace unos días, quejándose de su ausencia en la lista de convocados por Ricardo Gareca. “No hay nadie mejor que yo en mi posición o que tenga la experiencia para enfrentar a Brasil. Te arriesgás a queda fuera de otro Mundial. Me gustaría que los periodistas se enojaran. ¿Por qué ustedes no dicen lo que pasa? Las cosas están mal, todos lo saben y eso me molesta mucho”.

Además, para terminar, también hizo referencia a las polémicas declaraciones del volante ex Barcelona en la previa de los partidos ante River por Copa Libertadores, donde dijo que “Si nos ponemos a ver los títulos, tengo más que todos los jugadores de River. Fuimos superiores hoy, ellos sacaron un empate de milagro”

“A este le gusta hablar. Con River también habló y lo eliminaron. Lo miré al partido, no hizo nada de otro mundo. Tuvieron un solo tiro al arco, y el no sobresalió” respondió Ruggeri sobre el duelo de vuelta entre el Millonario y el Cacique.

Juvenal Olmos, ex DT de Chile, también cruzó a Vidal

Juvenal Olmos criticó a Arturo Vidal

El entrenador de la Selección de Chile entre 2003 y 2005, también decidió defender a su colega, a través del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports Chile.

Sobre los dichos de Vidal, Olmos contó: “No me gustaron, y cuando nos comuniquemos, se lo voy a decir. Él junto a Elías Figueroa son de los mejores jugadores de la historia de nuestro fútbol. Y ellos tienen que construir, no destruir. Tienen que llevar la conversación a un escenario distinto”.

Luego, ponderó la importancia que revisten las críticas del jugador, por su jerarquía y el momento elegido: “Si me dices que Arturo Vidal, según estadística de Juventus, está dentro de los cinco mejores goleadores de la historia. Él fue figura en Barcelona, en Bayern Munich. Si un jugador ha estado a esa altura, no puede destruir lo que está haciendo ahora. Hay un dicho en el fútbol ‘al que está en el suelo no se le pega’”