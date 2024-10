Arturo Vidal le volvió a pegar a Ricardo Gareca: "No hay nadie mejor que yo, para enfrentar a Brasil"

Arturo Vidal volvió a criticar a Ricardo Gareca, quien otra vez lo dejó fuera de la lista de convocados en Chile. “No hay nadie mejor que yo en mi posición o que tenga la experiencia para enfrentar a Brasil”, afirmó esta mañana el mediocampista de Colo-Colo en conferencia de prensa.

🗣️🎙️🇨🇱 "Isla, Aránguiz, Díaz y yo debemos estar en #LaRoja"



Arturo Vidal criticó duramente la nómina de Ricardo Gareca, en la antesala de una nueva doble fecha de Clasificatorias, donde Chile enfrentará a Brasil y a Colombia.



¿Estás de acuerdo con el King?



📹: Colo Colo. pic.twitter.com/xOruHjWSLh — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 1, 2024

El futbolista de 37 años se refirió a la doble fecha por las Eliminatorias Sudamericanas, como local ante la Verdeamarela y visitante de Colombia, y destacó que “el Huaso (por Mauricio Isla), Charles (Aranguiz) y Marcelo (Díaz) también deberían estar”.

Además, agregó: “La Selección nos necesita”.Con respecto a Gareca, fue contundente. “No podés enfrentar a Brasil con cualquier jugador y sin experiencia. Te arriesgás a queda fuera de otro Mundial. Me gustaría que los periodistas se enojaran. ¿Por qué ustedes no dicen lo que pasa? Las cosas están mal, todos lo saben y eso me molesta mucho”, manifestó.

El jugador que viene de quedar eliminado contra River en la Copa Libertadores reveló cómo es su comunicación con el Tigre y deslizó que “hubo una charla de cinco minutos y nunca más”. En tanto, añadió: “Ojalá nos vaya bien, pero veo complicado que podamos sacar un punto en estos dos partidos”.