No hay paz en Boca Juniors: Walter Pavón, padre de Cristian, durísimo con el Consejo de Fútbol

Walter Pavón, padre de Cristian, pasó por la pantalla de TyC Sports y disparó con todo contra el Consejo de Fútbol de Boca y la dirigencia por el trato que tuvieron con su hijo luego de haber sido operado del tobillo.

“Lo operaron antes del mediodía y ya está en la casa. Le sacaron algunos fragmentos del tobillo y querían que entrene, que juegue el fútbol. Cristian no les conoce la voz a los dirigentes de Boca. Sólo hablaron por mensaje”, declaró en diálogo con Superfútbol. “Nadie del Consejo de Fútbol lo llamó después la operación. ¿Cómo no va a estar dolido? Yo salgo a la defensa de Cristian. Estos chicos no quieren que juegue al fútbol. Están acostumbrados a que el vestuario sea un quilombo, haya todos los días puterío, que se cague a piñas uno con otro. Ellos están acostumbrados pero Cristian no”, agregó más tarde.

Más tarde, aseguró que el Consejo “les quiere ganar de guapos” y criticó la manera en la que se manejaron con Cristian. “Gracias a Boca, Cristian fue conocido a nivel mundial, tuvimos un montón de experiencias buenísimas. Es que nunca hablaron con Cristian, le preguntaron si estaba bien o mal. Los del Consejo, como jugadores han sido buenísimos, pero de pecho no nos van a ganar”, expresó. “Cualquier opción para Cristian es mejor que Boca. No podés tener un jugador por el que pedís 20 millones de dólares y no preguntarle qué le pasó en el pie. Es un jugador de fútbol. Gracias a Dios que no puede jugar, porque sino le hago hacer el Topo Gigio al palco”, añadió.

Walter Pavón explicó por qué se demoró la operación de Cristian

“Es una lesión de hace más de tres años, estábamos retrasándola por un montón de cosas, no cuestiones nuestras sino de Boca también. Pavón vivía con hielo, estaba infiltrado, lloraba. El Galaxy lo quería operar en Estados Unidos si se daba la venta, por eso se retrasó, no fue culpa de él. Ahora, operado y todo, si Boca dice que sí, el Galaxy lo compra. Él se siente mal porque no puede ser que ningún dirigente de Boca lo llame”, dijo. “Hace 15 años que tengo el mismo número. Yo no tengo que llamar a nadie, ellos tienen que ser un poquito más de gente y preguntar por Cristian. El único que lo trató como ser humano fue Miguel Ángel Russo, que le agradezco. Al Morro le dieron con un caño y ahora pasó lo que pasó. Nadie ve la parte humana del jugador. Ya no vamos a habar con nadie. Nos quedan nueve meses, a lo mejor de sufrimiento porque Pavón no juegue”, prosiguió.

“Ellos no quieren hablar, hay un destrato terrible. Mandé una carta documento, porque Cristian tiene que ganar lo mismo que ganaba en el Galaxy. Ni le han tratado, no deben saber ni el segundo nombre de Cristian. No es justo y voy a salir a defenderlo por todos lados. Yo sé que me van a dar con un caño, pero voy a defender a Cristian”, concluyó