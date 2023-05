NBA: Los Angeles Lakers y Miami Heat, a un triunfo de la final

Todas las series de Lakers con LeBron y Davis sanos estuvieron 3-1. (6 series)



▫️2020 vs. Portland: 3-1 arriba

▫️2020 vs. Houston: 3-1 arriba

▫️2020 vs. Denver: 3-1 arriba

▫️2020 vs. Miami: 3-1 arriba

▫️2023 vs. Memphis: 3-1 arriba

▫️2023 vs. Warriors: 3-1 arriba



