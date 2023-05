Mundial Sub 20: una familia debe destinar cerca de 7.000 pesos para comer en el estadio Malvinas Argentinas

El programa de precios cuidados parece no haber llegado al estadio Malvinas Argentinas, al menos durante los partidos por el Mundial de Fútbol Sub 20 que se disputen en Mendoza.

Y es que, en los puestos de comida ubicados en la parte trasera de la platea cubierta, los precios distan mucho de ser económicos o accesibles. Por más de que los partidos no se disputen en horario de almuerzo o de cena -el primero de la jornada comienza a las 15 y el último culmina a las 20-, uno de los puestos ofrece hamburguesas, panchos y gaseosas; mientras que el otro tiene cerveza.

Mundial Sub 20: una familia debe destinar cerca de 7.000 pesos para comer en el Malvinas. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Ante estas alternativas, pensar en un tentempié durante el entretiempo o entre partido y partido, implica destinar -por lo menos- 1.100 pesos, que es lo que sale un pancho (menú más económico) en el Malvinas Argentinas durante los partidos del Mundial Sub 20.

Las distintas alternativas

Partiendo desde los 1.100 pesos de un pancho, en cuanto a gastronomía la siguiente opción pasa a ser una hamburguesa simple. Por 1.600 pesos (cada una), se pueden comprar las hamburguesa básicas.

Haciendo números, entonces, un padre o madre (o ambos) que va con dos hijos a ver los partidos del Mundial Sub 20 en el Malvinas y quieren comer algo, deben pensar en entre 3.300 o 6.400 pesos como base y solo para comida (dependiendo de si son 3 o 4 personas y de si compran panchos o hamburguesas).

Y si se inclinan por la opción más cara (hamburguesas con chédar, a 1.800 pesos cada una), ya entonces hay que destinar entre 5.400 y 7.200 pesos. Solamente para comida, nada de bebida.

Mundial Sub 20: una familia debe destinar cerca de 7.000 pesos para comer en el Malvinas. Fotos: José Gutiérrez / Los Andes

La bebida

Las opciones para el público futbolero y mundialista en lo que a hidratación respecta no son muy variadas tampoco: agua, cerveza y gaseosa. La lata de cerveza cuesta 1.500 pesos cada una, mientras que el agua y la gaseosa promedian -ambas- los 1.000 pesos.

De esta manera, una familia que acompaña con algo de beber los alimentos (para los que deberá destinar entre 3.300 y 7.200 pesos, dependiendo de la cantidad de personas y del menú), deberá invertir -por lo menos- 3.000 pesos más, en caso de que sean solo 3 personas y todos se inclinen por bebidas sin alcohol.

Todo Ok con el mate

Desde antes del inicio del Mundial Sub 20 y de los primeros partidos en la sede mendocina, se aclaró que los asistentes podrían ingresar a las tribunas con sus juegos de mates para complementar los ingredientes necesarios para una tarde bien futbolera.

No obstante, muchas de las personas que asistieron al primer partido, que disputaron el domingo 21 de mayo Nigeria y República Dominicana en primer turno (a las 15) debieron dejar sus termos y juegos ante la requisitoria policial.

Mundial Sub 20: una familia debe destinar cerca de 7.000 pesos para comer en el Malvinas. Foto: Archivo

Sorprendidos, porque se había aclarado que podrían pasarlo, no tuvieron otra alternativa que dejarlo para luego irlo a buscar, una vez finalizado el partido.

No obstante, ante este panorama, minutos después de esas primeras retenciones se bajó clara la orden de que se podía ingresar con mates, por lo que no hubo más in convenientes para entrar con kits materos.