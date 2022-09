Mundial Qatar 2022: el millonario beneficio de ser país organizador

Con la cuenta regresiva ya iniciada y con todos los participantes y grupos ya confirmados, Qatar continúa trabajando sin descanso para ultimar detalles de cara al comienzo de la 22 edición de la Copa Mundial de Fútbol. Según datos publicados por la FIFA, hasta el momento se invirtieron más de 1.696 millones de dólares para realizar la cita mundialista, una cifra que incluyó la construcción prácticamente desde cero de la mayoría de los estadios, nuevos hoteles y alojamientos, un nuevo sistema de metro y la expansión del Aeropuerto Internacional Hamad, entre otras cosas.

Pero más allá de la millonaria inversión, el país organizador espera recaudar una cifra aún mayor con el turismo que atrae una competencia de la trascendencia de un Mundial. Tal como detalla Marketing Registrado, el número estimado de ganancias sería de 17.000 millones de dólares. Eso sí, pese a la elevada suma, también calculan que es un 15% menos de lo que se podría haber recaudado si se realizaba en verano: 20.000 millones.

Las cifras de Qatar a dos meses del Mundial. Gustavo Guevara

“En un país de tan sólo 2.8 millones de habitantes, se prevé recibir a 1.2 millones de turistas durante el certamen. Por lo que, durante un mes, se elevará su población un 43%, hasta 4 millones”, explica Marketing Registrado, agencia dedicada al deporte. Más allá de ello, las cifras comparadas con las citas de Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia, son más que importantes. De todas maneras, según estudios, hay quienes señalan que después de organizar una cita ecuménica puede haber un efecto rebote en la economía del país organizador.

En Alemania, según la Oficina Nacional de Estadísticas, las inversiones fueron millonarias, mayormente de inversores privados. Y en dicho balance se informó que en términos de infraestructura deportiva, el Gobierno teutón invirtió cerca de US$ 4.200, la cifra del presupuesto oficial para esa cita del 2006. En tanto que Bloomberg después comentó que Alemania terminó gastando 6.200 millones en total, muchos de los cuales volvieron a las arcas. La economía se reactivó en un aproximado de 3.200 millones y a la Federación local de fútbol le ingresaron al menos 67 millones, al Ministerio de Hacienda unos 7,5 millones, en Turismo más de 20 millones también de la misma moneda norteamericana.

En cuanto a Sudáfrica, invirtió alrededor de US$ 3.900 millones para la organización de la Copa del Mundo 2010, y muchos de esos recursos fueron destinados a remodelar cuatro de los estadios y a construir de cero seis más. También se mejoraron autopistas, estaciones de trenes, aeropuertos e infraestructura de telecomunicaciones. En cuanto a ganancia, autoridades sudafricanas anunciaron que el torneo inyectó cerca de US$ 4.400 millones a la economía de ese país y que generó 415.000 puestos de trabajo. Dos años después de la cita, Sudáfrica hizo su reporte final, aunque no precisó a cuánto ascendieron las ganancias totales. Si detalló que ingresaron 308.544 turistas y que los ingresos representaron casi US$ 240 millones.

Más acá en el tiempo, Brasil 2014 invirtió US$ 15.000 millones, uno de las erogaciones más altas en la historia de los Mundiales. De los recursos, US$3.600 se destinaron a la reconstrucción y adecuación de los 12 escenarios en lo que se disputó el torneo y creó más de 17.000 empleos permanentes. Desde el Gobierno brasileño, se comentó que el torneo inyectó US$ 13.500 millones en la economía y desde FIFA informaron que Brasil obtuvo más de US$ 7.000 millones por ingresos fiscales.

En tanto que en 2018, en Rusia, el Gobierno de Vladimir Putín gastó más de US$ 11.000 millones. Dicho Mundial aportó US$ 14.468 millones a la economía rusa superando las expectativas. Solamente el desarrollo del turismo aportó unos tres mil millones y se crearon más de trescientos mil puestos laborales. Ahora, en Qatar, de los US$1.696 millones invertidos, se espera que la cita genere un impulso de US$ 20.000 millones para la economía de ese país del Medio Oriente.

¿Cuándo empieza el Mundial de Qatar 2022?

La copa del mundo se llevará a cabo entre noviembre y diciembre, y será la primera vez que el evento se realiza en la estación de otoño. El evento tendrá inicio el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre y contará con la participación de 32 selecciones. En tanto que el primer partido será a las 19 en el Estadio Al bayt, donde se enfrentarán Qatar vs. Ecuador (dirigida por el argentino Gustavo Alfaro y recientemente confirmada por FIFA). Los octavos de final tendrán lugar entre el 3 y el 6 de diciembre.

FIXTURE: QATAR 2022.

SELECCION ARGENTINA

Fecha 1

Martes 22 de noviembre:

07:00 Argentina vs Arabia Saudita - Lusail Stadium

Fecha 2:

Sábado 26 de noviembre:

16:00 Argentina vs México - Lusail Stadium

Fecha 3:

Miércoles 30 de noviembre

16:00 Polonia vs Argentina - Stadium 974

¿Cuándo juega el primer partido la Selección Argentina?

El equipo argentino, ganador de la última Copa América hará su debut el 22 de noviembre las 7 de la mañana contra Arabia Saudita, en el Estadio Icónico de Lusail. Mientras el 26 del mismo mes, el equipo capitaneado por Lionel Messi se enfrentará con México, y el 30 jugará ante Polonia. Ambos partidos serán a las 16. A

Los argentinos esperan ansiosos la performance de la Selección y demuestran su fanatismo a través de la compra del álbum del Mundial que se agotó en todo el país, lo que generó diversos memes en las redes sociales, como así también siendo el país sudamericano que más entradas compró. A fines de abril, clausurada la segunda instancia de solicitud, FIFA comunicó que los tres partidos de la Albiceleste figuraban entre los cuatro de la primera fase más pedidos por los fanas. Emiratos Árabes Unidos y Francia, defensor del título, las otras plazas que se ubican por encima de Argentina en la tabla acumulada de venta, que de momento registra 2,45 millones de tickets asignados.

Cabe recordar, que las entradas disponibles para los 64 encuentros ascienden a 3.010.679 y el lote disponible a la fecha, más de medio millón, se pondrá a la venta en el último turno de comercialización, a fines del corriente, mediante el sitio web oficial de la entidad organizadora. En esa fase, que durará hasta que finalice el torneo, las entradas se asignarán por orden de solicitud y se confirmarán de inmediato tras el pago.