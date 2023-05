Mbappé asombrado con la altura de Wembanyama: “Qué locura ser así de grande

Se llevó a cabo la lotería del Draft, una de las ceremonias más esperadas por todos en la NBA. El gran ganador de la noche fue, sin lugar a dudas, San Antonio Spurs, quien se quedó con el primer lugar y se supone que elegirá a Victor Wembanyama para que forme parte del plantel a partir de la próxima temporada. El francés dejará el Boulogne-Levallois, equipo de la máxima liga profesional en Francia y, a partir de junio, se sumará a su nuevo equipo de básquet en los Estados Unidos.

Esta es la tercera vez en la historia que el conjunto texano gana la lotería. En 1987 seleccionaron a David Robinson y en 1997 a Tim Duncan (jugó 14 temporadas junto a Manu Ginóbili).

¡Atención a este encuentro! El saludo entre Mbappé y Victor Wembanyama, quien jugará para los Spurs en la #NBAxESPN. Es uno de los mejores proyectos en la historia del deporte. pic.twitter.com/HyeziK7UXP — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2023

Sin embargo, Wembanyama promete ser diferente a todos. A día de hoy, el galo es el basquetbolista más codiciado por todos los clubes. Por este motivo, son varios los que creen que puede convertirse en una de las más grandes apariciones del básquet de las últimas décadas.

Victor Wembanyama es el proyecto más esperado en los últimos 20 años: mide 2.21, pero a diferencia de cualquier otro gigante, su estilo es en sí mismo una revolución. Un nuevo biotipo de brazos y piernas infinitos que promete provocar el caos. Bienvenidos, entonces, a la NBA 3.0. pic.twitter.com/1U8nAFr5nr — Bruno Altieri (@altieribruno) May 16, 2023

Cabe destacar que, el francés tiene 19 años, mide 2.21 metros, y ya fue elogiado por Lebron James, Stephen Curry y Giannis Antetokounmpo, quienes los apodaron: “Unicornio”, “alienígena” o “jugador de videojuego”.

Incluso, el comisionado de la liga de básquet estadounidense, Adam Silver, se mostró optimista por el arribo de Wembanyama a la NBA: “Tiene 19 años y yo no usé una cinta métrica o de yardas o de lo que se use en Francia, pero sí me pareció de siete pies y cuatro pulgadas... Está claro que parece un talento único en su generación”.

La foto que reposteó Victor Wembanyama en su Instagram, donde se lo ve de pequeño con un jersey de Tony Parker.



Esto, el puño cuando tocaron los Spurs y la declaración posterior de “toda Francia quería que salieran los Spurs”: todos signos de aprobación. pic.twitter.com/eggbW2j2Eh — Ritmo NBA (@RitmoNba) May 17, 2023

Otra figura deportiva que quedó asombrado por el francés, es su compatriota, Kylian Mbappé. El crack del PSG se reunió con Wembanyama y no pudo creer la diferencia de alturas que existe entre ambos. Mientras, el futbolista mide 1,80 metros, el basquetbolista mide 2,21 metros.

“Es una locura ser así de grande, deber ser difícil de encuadrar para los fotógrafos”, bromeó Kylian, mientras otro de los presentes lo comparó con los gigantes protagonistas de Avatar.

La cuenta oficial de NBA France, fue testigo de este encuentro. La grabación alcanzó las 421 mil reproducciones, más de 400 comentarios y sigue contando.