Max Verstappen se llevó el campeonato 2021 de Fórmula 1 tras una definición en Abu Dhabi que será recordada para toda la historia. “No lo puedo creer. Estuvimos toda la carrera peleando. Me acabo de dar cuenta que me salió una ampolla. Es extraordinario lo que hizo el equipo, Red Bull, y Honda. Me dieron todas las herramientas necesarias para llegar hasta acá”, comentó Max Verstappen, tras consagrarse campeón.

Max Verstappen tras consagrarse en F1: “No lo puedo creer”

El piloto de Red Bull fue felicitado por su gran rival, Lewis Hamilton, a quien superó en la última vuelta para consagrarse campeón. También fue saludado por el padre de Hamilton, cuando estaba acompañado por su propio padre, Jos Verstappen, ex piloto de Fórmula 1.

“Checo hizo un gran trabajo de equipo y es un excelente compañero”, destacó Verstappen, al hacer alusión al momento en el que el mexicano complicó la tarea de Hamilton cuando iba adelante.

“Adoro a mi equipo. Podría estar 15 años consecutivos aquí. Estoy sumamente feliz. Me dieron la confianza por ser parte de este maravilloso equipo”, comentó Verstappen.