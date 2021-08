Mauricio Pochettino, sobre Leo Messi: “Veremos cómo está y definiremos luego si juega mañana”

Este domingo, a partir de las 15.45 (hora de argentina), el Paris Saint Germain enfrenta de visitante al Reims, por la fecha 4 de la Ligue1 de Francia. Y se prevé que en este partido debute el refuerzo estrella Lionel Messi, en el Stade Auguste-Delaune cuyas localidades quedaron agotadas. Al respecto habló el entrenador del equipo parisino, el argentino Mauricio Pochettino, quien aseguró que está en su lista de convocados pero no dijo si el rosarino irá desde el arranque.

“Veremos cómo está y definiremos luego si juega mañana”, aseguró el DT. Mientras que no alejó de la ilusión de los hinchas de verlo jugar, junto a su amigo Neymar: “A Leo lo vemos bien y con muchas ganas de debutar y ayudar al equipo a lograr los objetivos”.

“Todavía no hemos dado la convocatoria”, pero los miembros del trío mágico -Messi, Neymar y Mbappe- “estarán seguramente entre los convocados, veremos si pueden jugar de entrada”, dijo el técnico argentino.

Puntualmente de Leo dijo que “es un gran profesional, es un jugador increíble, que se está adaptando muy bien a sus nuevos compañeros, a su nuevo club, a una nueva realidad”.

“Esta liga es más abierta, de más transiciones, más física, pero creo que Leo se puede adaptar a lo que nosotros vamos a proponer. En la parte táctica, nosotros somos un equipo que nos gusta dominar en los partidos, tener la posesión, y creo que él es a lo que está habituado. Un jugador como él va a ser determinante en esta lIga. Estamos hablando de uno o el mejor jugador del mundo. No creo que tenga problemas”, sostuvo.

🎙 Conferencia de prensa de Mauricio Pochettino previo al partido frente a Reims 🔴🔵 https://t.co/yrKrIrT5r2 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 28, 2021

Luego generalizó: “Es importante entender que algunos jugadores llegaron tarde por Copa América o Euro. Y no tuvieron una adecuada pretemporada. Necesitaban prepararse. Es una larga temporada. No sólo para competir, sino para afrontar la temporada con demandas. Es una oportunidad para poner en práctica diferentes cosas y jugadores y diferentes maneras de jugar. Necesitamos ganar y ser competitivos. Al mismo tiempo, darles la oportunidad a jugadores que están bien, necesitamos ganar. El grupo de jugadores que arrancó la pretemporada merece jugar. Es importante ir paso a paso. Cuando todos los jugadores estén al mismo nivel, pondremos el mejor once. Tenemos que tratara de ser competitivos”, confió.

Y agregó: “Es muy importante que los diferentes jugadores puedan marcar. Trabajamos para la perfección. Pero concedemos muchos goles y por eso no estamos contentos. Ganamos tres partidos pero necesitamos conceder menos. Hemos estado trabajando”.

El partido del domingo: “Obviamente va a ser difícil. La motivación de cada equipo contra nosotros. Son un equipo organizado que puede usar diferentes sistemas. Y pueden cambiar durante el partido. Lo sabemos muy bien. Será difícil. Pienso que la liga es muy competitiva.