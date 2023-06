Martín Ojeda, el crack ex Godoy Cruz que enfrentará a Messi en el derby de la MLS: “Estar en la misma cancha que él va a ser un sueño cumplido”

Si el éxito ocurre cuando los sueños son más grandes que las excusas, Martín Ezequiel Ojeda es un verdadero soñador que se hace camino al andar. El zurdo entrerriano que la rompió en Godoy Cruz y fue determinante el poder de la formidable pegada de su zurda -con sus goles y asistencias- para que el Tomba salvara la categoría en la última temporada hoy es uno de los valores de la Major League Soccer, la futura liga que todo el mundo seguirá a partir del inminente arribo de Lionel Andrés Messi.

El arribo del mejor jugador del mundo se dará en el Inter de Miami, ni más ni menos que la vereda de enfrente del equipo donde hoy se gritan los goles de Martín Ojeda: Orlando City, que anoche jugaba un encuentro frente a New England, de visitante.

Atrás quedaron sus pases truncos al Dínamo de Zagreb, primero, y al Botafogo, un año después, cuando Godoy Cruz ya se había desprendido de Ezequiel Bullaude y le pidió a los cariocas una prórroga para vender a Ojeda una vez que la salvación fuese cosa juzgada. No hubo caso. La nueva oferta llegó desde la tierra del Tío Sam. Ya pesar de las dudas, Martín y su familia dieron el paso.

Hace poco más de un mes, los de Ojeda superaron al futuro team de Messi en el denominado “Clásico del Sol”. Fue triunfo del elenco púrpura de Florida por 3 a 1, y Martín fue protagonista de las portadas de los diarios de la costa este de Estados Unidos.

El zurdo de 24 años disfruta de su presente en la liga que tendrá nada menos que a Lionel Messi.

Con el partido 1-1, Ojeda atacó el espacio con un desmarque y definió con un sutil toque de zurda ante la desesperada salida del arquero del elenco rosa, un gol propio de su sello. De los tantos que supo gritar el hincha de Godoy Cruz Antonio Tomba...

-Martín, ¿cómo ha sido tu adaptación a Estados Unidos, al nuevo equipo y al nuevo fútbol?

-Bien, de a poco nos vamos a acostumbrando a esta nueva vida con mi mujer y mi hijo. Todo es muy diferente, pero estamos tranquilos y disfrutando. Cada vez nos vamos sintiendo mejor. Mientras mi hijo esté feliz, después lo demás vendrá solo.

-En lo personal, llevas 3 goles y 3 asistencias en 16 partidos. Sin embargo, todavía no sos titular indiscutido como lo eras enel Tomba. ¿Cuánto tiene que ver eso con la adaptación?

-Mucho, de a poco me voy acostumbrando y adaptando. Sé que arranqué jugando al principio y ahora me está tocando esperar mi oportunidad en el banco de suplentes, pero lo importante es que estoy entrando bastante los segundos tiempos e intento aportar mi granito de arena de dónde me toque, ya sea como titular o como suplente.

-¿Seguís con el nivel que tenían en Godoy Cruz o por ahí te faltan un poco más de minutos para poder demostrarlo?

-Si, siempre que me toca jugar intento hacer lo mejor y esforzarme al máximo para poder ayudar al equipo y a mis compañeros. En Godoy Cruz pasé momentos futbolísticos inolvidables, pero ya di vuelta la página y ahora mi cabeza está puesta en consolidarme en este fútbol para seguir creciendo en mi carrera.}

-¿Es muy diferente la Major League Soccer al fútbol argentino?

-Por lo que se comenta acá, es más parecido al fútbol europeo. No es tan físico y son muy buenos técnica y tácticamente desde el arquero hasta el centrodelantero.

-¿Con todas las grandes figuras que están llegando se está generando una liga que va a estar a la altura de las mejores del mundo?

-Pienso que sí. En la Argentina se piensa que es una liga para retirarse, pero ahora que estoy acá te puedo asegurar que no es así. Es una Liga muy competitiva y ninguno viene de vacaciones o a relajarse. En Orlando todos mis compañeros están comprometidos con seguir creciendo.

Es una Liga muy física, muy técnica y tenés que estar preparado en todo momento. No se ganan todos los partidos 5 a 0 ni mucho menos. Al contrario, los partidos son muy parejos, te lo pueden dar vueltas en los último cinco minutos como te pueden ganar de local 5 a 0. Todos los equipos están muy parejos y eso obliga mucho a estar bien preparados todos los sábados.

-Orlando City está en zona de clasificación. ¿Cuál es el objetivo?

-Sí, estamos clasificando a los playoffs, pero todavía falta una rueda entera. Aspiramos a terminar lo más alto posible, en los puestos de arriba y a ganar la Liga, que sería algo muy importante para el club y para cada uno de nosotros también. Por eso vamos paso a paso, porque todavía falta una banda. La fase regular recién terminará en octubre, y en noviembre comienzan los playoffs.

-¿Comparado con el fútbol argentino, qué equipo sería más o menos el Orlando City?

-Uh no sé, me mataste. Hay jugadores muy distintos, tuve la suerte de jugar con buenos jugadores en Godoy Cruz y acá también estoy jugando con jugadores de selección como Facundo Torres (Uruguay), Pedro Gallese y Wilder Cartagena (Perú) que son grandísimos jugadores y tienen otro nivel, otra exigencia y xotra cabeza.

Wilder Cartagena\u002E

-¿Cómo fue reencontrarte con Wilder Cartagena?

-La verdad que fue algo muy bueno. Con él me llevaba muy bien en el Tomba y reencontrarnos acá en Orlando fue algo muy lindo y bueno.Creo que él estaba desde hace 6 meses o 7 meses y eso me ayudó mucho a que me adapte más rápido al grupo. Tambén me volví a encontrar con Rodrigo Schlegel, un defensor argentino que había tenido de compañero en Racing.

-¿Cómo se tomó el anuncio de que Messi va a ir a jugar al Inter de Miami? Justamente el equipo que es el clásico rival de Orlando City.

-De mi parte, muy contento de que venga Messi. Si bien justo tocó la mala suerte de que viene a jugar para nuestro clásico, el hecho de que esté acá con nosotros en esta liga es una gran noticia porque va a ayudar a que todos crezcamos muchísimo. Este es un fútbol que ya estaba en pleno creciendo y la llegada del mejor futbolista del mundo va a servir para que la MLSsea vista en todas partes del mundo. Ojalá cuando nos enfrentemos en el clásico podamos cambiar camisetas. Estar en la misma cancha que él sería un sueño cumplido.

Messi confirmó que se va al Inter Miami y no regresará al Barcelona

-Tu papá tiene una foto de perfil de WhatsApp en la que le estás dando la mano a Diego Maradona, que es su ídolo de toda la vida. Ahora vas a tener la foto con tu ídolo y quizá también la camiseta...

-Sí, bueno, ese día justo mi viejo se emocionó mucho porque con Huracán nos tocó enfrentar al equipo deGimnasia de La Plata que dirigía Maradona. Así que ahora ojalá pueda tener la suerte de sacarme una foto con Messi y poder cambiar la camiseta, si Dios quiere. Ypor supuesto que la voy a poner de perfil porque va a ser algo muy especial en mi carrera.

-¿Pudo viajar tu familia a USA para verte jugar o todavía no?

-No, no todavía no pudieron porque están tramitando turnos para la visa. Ojalá pronto puedan venir porque los extrañamos muchísimo. Ysi pueden venir para el clásico contra Inter Miami, que es el 24 de septiembre, mucho mejor todavía.

-¿En ese “Clásico del Sol” en el que seguramente jugará Messi les toca ser locales a ustedes?

-Sí, claro. Porque se juega ida y vuelta contra todos los equipos en cada conferencia. Y bueno, hace un mes jugamos en Miami y ganamos 3 a 1.

-En ese partido te tocó hacer un gol, ¿cierto?

-Sí, por suerte en ese partido hice el 2 a 1 parcial y terminamos consiguiendo un triunfo muy festejado.

-Lo bueno de que jueguen en Orlando es que el estadio es más grande. De hecho, ya están todas las entradas agotadas, ¿no?

-Sí, hay muchísima expectativa. El estadio de Orlando es más grande, creo que entran cerca de 25 mil personas. Así que calculo que quedar como 2 ó 3 entradas nomás, jeje.

-Se agotaron todas las entradas para ver todos los partidos de Messi, algo que no sorprende a pesar de que no sean tan “futboleros”. ¿Van a tener que agrandar todos los estadios, que pensás?

-Sí, la verdad que esto es una locura. ahora con Messi, si piensa quedarse 2 o 3 años, está claro que muchos equipos van a tener que hacer algo porque si no se va a complicar.

-¿Sintieron ahí el rumor de que los equipos estadounidenses podría jugar la Copa Libertadores?

-No, acá en Orlando no se habla de eso, aunque yo sí lo leí en las redes. Ojalá se dé, sería muy importante.

-¿Estás jugando en tu posición? ¿Qué sistema utiliza tu equipo?

-Últimamente estamos jugando con un 4-2-3-1, pero yo estoy jugando en mi posición habitual por derecha o por izquierda. Aveces también me utilizan por el medio, de enganche o al lado de 9. De a poco me voy acostumbrando a la idea del técnico (NdR: el colombiano Óscar Pareja es el técnico de Orlando City) y sus colaboradores. El entrenador tiene una idea de juego que me gusta mucho y ojalá pueda aprovecharla.

-¿En el cuerpo técnico de Orlando son todos latinos?

-Sí, el técnico es colombiano y tiene ayudantes uruguayos, mexicanos y también algunos argentinos.

-Entonces no tenés problemas con el idioma, por lo que veo, ¿no?

-No, por suerte es algo positivo

-¿Estás estudiando el idioma?

-Sí, estoy estudiando dos veces por semana con un profesor que nos pone el club y eso me está ayudando de a poco. Igual, en el club tengo muchos compañeros que hablan inglés y eso me ayuda bastante porque intercambiamos algunas palabras.

Martin Ojeda (Orlando City)

-¿Es complicado adaptarse a los campos de juego con césped artificial?

-Por suerte nuestro campo no es de sintético, pero sé que hay 3 o 4 canchas que son de césped artificial y justo ahora el sábado (por ayer) jugamos en uno de esos, que es la cancha de New England, y el otro sábado jugamos en la de Seattle, que también tiene pasto artificial.Será la primera vez en un campo de esos, así que después del partido te digo (risas).

-Como sucede con la NBA, en la MLS también son precursores del juego-espectáculo. ¿Cómo vivís ese show que montan alrededor del fútbol?

-Bien, trato de disfrutarlo a mi manera porque intento abstraerme de esas cosas para estar concentrado en el partido. Acá hasta 10 segundos antes del inicio del partido hay mucha música y el tema de las luces es algo que no estamos acostumbrados.

-¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo ese show?

-Una vez estaba haciendo la entrada en calor y a 5 metros, detrás de los carteles, había mesas y sillas con gente sentada comiendo pizza y tomando cerveza. Van a disfrutar de un espectáculo.

-Está claro que cuando se pierde un partido no se hace el drama que sucede acá en la Argentina...

-Claro, no está esa famosa presión. Así que uno intenta exigirse al máximo para poder seguir creciendo y poder competir de la mejor manera.

-Vos que estás ahí debés entender mejor que nadie a Messi por la decisión que tomó, ¿o esperabas que siguiera en Europa?

-Por lo que él dijo, estaba buscando tranquilidad para él y su familia más que nada. Y pienso que en Miami la va a encontrar, lástima que no va a poder salir a la calle.

-Ustedes están cerca de Miami...

-Sí, creo que en avión tenemos entre 40 minutos y 1 hora de viaje. Yen auto estamos a 3 o 4 horas.

-¿Es una ciudad ideal para que él se radique con la familia?

-Pienso que sí, yo no te puedo decir mucho porque no conozco demasiado Miami. El día que jugamos sólo fuimos del hotel a la cancha, pero pienso que va a estar muy cómodo.

-¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza decirle cuando lo tengas enfrente?

-He pensado muchas cosas en ese sentido. Ahora pienso en muchas palabras que no sé si me van a salir, pero en el momento le voy a agradecer por lo feliz que me hizo jugando al fúlbol. Una vez escribí una publicación en mi Instagram cuando todos lo mataban y decían que no ganaba nada. Siempre fue mi ídolo y lo banqué desde el primer momento.

El francés respondió el tuit del volante de Godoy Cruz.

-¿Con Antoine Griezmann tuviste algún acercamiento, pudiste cruzar algunas palabras después de esa anécdota de que te había puesto en su equipo del Gran DT?

-No, pero sí hablé por Instagram en ese momento. Fue justo cuando Rodrigo De Paul salió a contar que me tenían en el Gran DT, por suerte pude dedicar le ese gol y le mandé un mensaje por agradecerle por bancarme. “Ojalá te pueda seguir ayudando con goles”, le puse en ese momento. Lo vio y me respondió que le siga metiendo y que siga pateando al arco.

-En una de esas te lo encontras pronto, si vos vas a Europa o si él va a Estados Unidos. ¿Seguís soñando con jugar en Europa?

-Sí, ese es mi sueño y mi gran objetivo. Por eso día a día sigo esforzándome al máximo para llegar a lo más alto del fútbol europeo y después llegar a la Selección Argentina.

-¿Hasta cuándo tenés contrato con Orlando City?

-Firmé por 3 años con posibilidades de renovación por dos años más (NdR:en 2025 podría emigrar o renovar vínculo hasta 2027).

Martín Ojeda, símbolo de gol de Godoy Cruz.

-¿Seguís mirando los partidos de Godoy Cruz?

-Sí, siempre. Desde que me fui del lo sigo, aunque muchas veces nos ha tocado jugar en el mismo día y horario. Cuando me mudé a mi casa no tenía cable y para ver los canales de Argentina hay que pagar un cargo y colocar como una especie de pendrive. Pero ahora que puse el cable lo puedo seguir más. El último partido lo ví muy contento porque están el Gato (Oldrá), el Loco Ibañez, el Negro Olmedo y toda esa gente que es muy querida en el club. Le deseo mucha suerte a ellos y a todos los chicos.

-Lo importante que otra vez están peleando cosas importantes...

-Exacto, eso lo más importante, poder pelear para pelear bien arriba y entrar a alguna de las copas. Eso fue algo que siempre tuvimos como objetivo cuando estuve ahí, siempre intentamos luchar para entrar a los puestos de arriba, pero más que nada, pelear para salir campeones.

-¿Extrañás el día a día en el Tomba?

-Sí, por supuesto, se extraña mucho el día a día en el predio, estar con mis compañeros y jugar los partidos en el Malvinas con nuestra gente, eso es algo que se extraña muchísimo.

-Y ahora que se está remodelando el Gambarte, ¿te hubiese gustado jugar ahí con público?

-Es algo que siempre soñé. Aunque sin gente, gracias a Dios pude jugar un tiempo en el Gambarte y disfruté mucho de esos partidos.

Ojeda de penal y Bullaude por 2, fueron los goleadores del Tomba en el empate ante Independiente de Avellaneda 3-3.

-Ezequiel Bullaude, que fue uno de tus mejores socios en el Tomba, está de vacaciones ahora en Mendoza, ¿pudiste hablar?

-No, le he mandado mensajes después de que se fue a Holanda y nos hemos contestado algunas historias mutuamente los dias de partidos. Me pone muy contento que pueda estar en Mendoza, sé que la otra vez fue a ver al Tomba y eso es algo muy lindo, habla muy bien de él.

-Y que también pudo ganar la Eredivisie.

-Claro, por suerte pudo ganar la Liga de Holanda, no sé si jugó tanto, pero lo importante es que estuvo y que pudo entrar a algunos partidos. No tengo dudas de que se va a ir consolidando de a poco porque todavía es muy joven y tiene un gran futuro.

-Vos sos un hijo pródigo de Gualeguaychú. ¿Qué te dice la gente de tu ciudad?¿Sentís el apoyo de ellos?

-Si la gente Gualeguaychú siempre está pendiente de mí, siempre me manda mensajes o me dedica alguna foto, alguna historia, es algo muy lindo que me llega hasta el alma. Ojalá puedan seguir incondicionalmente el paso de carrera y me sigan apoyando como hasta ahora.

La magia de Disney: “Benja se enloqueció con Mickey y el castillo”

No todo es fútbol en la vida de Martín Ojeda. Luego de contraer matrimonio con Oriana Curuchet (hermana del jugador de Aldosivi Facundo Curuchet), el futbolista formó su familia en Mendoza y a principios de este año viajó a la ciudad de Orlando junto a su esposa y el pequeño Benjamín, de dos años, para vivir la experiencia de jugar en la MLS, pero también de radicarse en uno de los mejores países del mundo, económica y culturamente hablando.

Disney World, una de las fortalezas de Orlando.

-¿Conocías Estados Unidos o esta fue tu primera vez?

-Sí, justamente con Racing habíamos venido dos semanas de pretemporada a Orlando. Así que está es mi segunda vez.Pero ahora es totalmente distinto porque ahora estoy viviendo acá con mi familia.

-¿Qué te parece la ciudad y el país?

-Todavía lo estamos conociendo, y si bien se extraña mucho Gualeguaychú y la familia, Estados Unidos es un país maravilloso para vivir. Todo funciona de maravillas y se puede vivir con mucha tranquilidad en lo económico.

-¿Pudiste llevar a Benjamín a Disney o todavía no?

-Sí, por suerte pudimos llevar a Benja a conocer Disney y la verdad que quedó enloquecido Es increíble la carita de felicidad que tenía. Es un lugar muy hermoso para ir a pasear con niños.

-¿Qué fue lo que más le gustó?

-El castillo y los fuegos artificiales fue algo muy lindo. Después quedó fascinado con Mickey y ahora no para de ver todo lo que tiene que ver con él.

Juanchi Ojeda, el papá de Martín: “Es un premio al sacrificio que hizo desde muy chico”

“Es hermoso ver a Martín cumplir sus sueños. Soy de la generación de Maradona y cuando le dio la mano en el partido entre Huracán y Gimnasia fue muy emocionante. Y que pueda hacer lo mismo con Messi, que es su ídolo, y hoy campeón del mundo, es muy gratificante por todo el sacrificio que Martin hizo desde que a los 12 años se fue de Gualeguaychú detrás de sus metas. Messi va a fortalecer mucho a la MLS. Martín quiere mucho a Mendoza y a Godoy Cruz porque ahí pudo demostrar la clase de jugador que és. Pero además es una persona muy querida en el ámbito del fútbol y en la ciudad. Acá me viven preguntando cómo está Martín y por qué no se televisan todos los partidos. Nuestro otro gran sueño es verlo jugar en la Selección. El camino ha sido largo, pero hoy tiene sus frutos”.