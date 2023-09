Marista buscará continuar con puntaje perfecto su nueva participación en el Torneo del Interior

Marista RC está demostrando que la corona conseguida en el Top 8 del Regional del Oeste, no fue pura casualidad. Que todo se debió a un trabajo de varias campañas que en este 2023 está dando sus frutos, con rendimientos individuales que están por encima de la media y que gracias a ello, el equipo también ahora mantiene protagonismo en el Torneo del Interior, la competencia de clubes más importante del país.

Los Curas, como se denomina a esta formación de La Carrodilla, viene con paso arrollador en el TDI “A”, aunque algunos encuentros los ganó casi sobre la chicharra del cierre. En su primera intervención, en condición de visitante, el único equipo mendocino que compite en el certamen de elite, se impuso en un ajustado cierre sobre Gimnasia y Esgrima de Rosario por 37-34. En la segunda fecha, repitió alegría tras el éxito frente a Tucumán RC (34-17), lo cual le permitió convertirse en uno de los punteros de la Zona 2. Luego, el recorrido marcó otro triunfo con lo justo 42-41 sobre Duendes, en tanto que en la fecha pasada, consiguió su cuarta victoria consecutiva tras el 30-17 contra el Jockey de Córdoba. Ahora, la parada parece más complicada porque enfrente estará otro conjunto que viene haciendo una gran campaña como lo es el Jockey rosarino. El partido se disputará desde las 15.50, en vivo por Star+,.

Posiciones Zona 2: Marista y Jockey Club de Rosario 16, Gimnasia de Rosario 14, Universitario 9, Duendes 7, Jockey Club Córdoba6, Tucumán Rugby 5 y Old Lions 2.

“El equipo está teniendo un muy buen presente. Desde principio de año teníamos en claro que nuestro objetivo era competir a nivel nacional, y creo que todo el club se preparó para eso.” Al ser consultado sobre el poderío ofensivo de Marista, Bautista Filizzola, expresó: “Somos un equipo bastante ofensivo, que nos caracterizamos por jugar y divertirnos sin importar el rival. Tratamos de plantear nuestro juego y hacer lo que nos gusta. Lo mejor que tiene el equipo, creo, son las ganas, la intensidad y la competencia interna que tenemos. Disponemos de un plantel de aproximadamente 40 jugadores, de los cuales todos quieren estar y por partido solamente son 23 los que terminan estando, y todos los que no, aportan desde donde pueden y les toca. Eso se nota y marca una diferencia”, confesó.

Tres líder en la versión “B” del TDI

El Torneo del Interior “B” completó el pasdo fin de semana su primera mitad en la fase de grupos. Con tres encuentros disputados en cada una de las cuatro zonas, Tala Rugby Club, CRAI (Santa Fe) y Univeristario (Rosario) son los únicos equipos que mantienen su condición de invictos en la competencia, y son serios aspirantes a conquistar un lugar en el cuadro principal para la próxima temporada. Tala RC y CRAI ganaron sus tres compromisos, mientras que Universitario se impuso en dos oportunidades y empató como local (34-34) en el duelo con Liceo RC (Mendoza), en la fecha 2ª del certamen. Los rosarinos aún no pudieron festejar en su casa, ambos triunfos fueron de visitante: aventajaron en el debut a Teqüe RC (36-19) y el último fin de semana derrotaron a Aranduroga RC (24-17).

El programa de este sábado

Zona 3: Huirapuca vs Tala RC y Natación y Gimnasia vs La Tablada

Zona 4: Jockey Club (Salta) vs Mar del Plata y Tucumán Lawn Tennis vs Sociedad Sportiva (BB)

Zona 5: CRAI vs Sporting (Mar del Plata) y Banco Mendoza (CPBM) vs Old Resian RC

Zona 6: Teqüe RC vs Liceo RC y Universitario (Rosario) vs Aranduroga RC