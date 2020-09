Marchiori, otro arquero de exportación

Un club de Primera para un arquero de primera. Tras 11 años en Gimnasia y Esgrima, el futuro inmediato de Tomás Ignacio Marchiori está en Atlético Tucumán.

El Decano, gigante del Interior, animador constante de los certámenes de elite del fútbol argentino y con participaciones recientes en copas internacionales, está a horas de llevarse a uno de los mejores arqueros de la segunda división del fútbol argentino. La operación se haría a préstamo por un año (no trascendió si el Deca deberá abonar un cargo o no), hasta diciembre de 2021 y con opción de compra por parte del elenco tucumano.

“Todavía no tengo novedades. Estoy esperando que se comuniquen conmigo para ver si se da o no. Sé que está firme, pero todavía no hay nada concretado ni firmado. Por ende, tampoco sé cuándo tendría que viajar”, le contó anoche a Los Andes el arquero que es representado por el binomio Christian Bragarnik-Marcelo “Bocha”Valeri y que tiene contrato con el Lobo hasta el 30 de junio de 2021.

La chance de ir a Atlético Tucumán está firme. Estoy esperando el llamado de mi representante. Me siento preparado para jugar en Primera. Si se da, sería algo muy lindo

“Tomás Marchiori es un jugador que nos interesa mucho y creo que a él también le gustaría venir a un club como Atlético Tucumán, que está en pleno crecimiento y jugando copas internacionales. En el caso de Gimnasia, también sería un orgullo poder transferir a un futbolista de esas características. Ojalá se pueda dar, pero por ahor hay que ser cautos”, manifestó ayer Miguel Abbondándolo, vicepresidente tercero del Decano.

Antes de este interés concreto de Atlético Tucumán, Tomy estuvo en la mira de Godoy Cruz. De hecho, tanto Fernando Porreta (presidente de Gimnasia) como José Mansur (titular del Expreso) reconocieron que Marchiori era una opción concreta cuando Rodrigo Rey debió retornar a Grecia. Sin embargo, en el Tomba esperaron un tiempo más y apareción en escena Nelson Ibáñez, un símbolo del puesto que regresó a la Bodega luego de siete años. Seguido de cerca por el “Gato” Oldrá, Marchiori había estado en la mirada del Tomba en 2018, pero finalmente continuó en el Parque General San Martín.

Belgrano de Córdoba, San Lorenzo y hasta Toluca de México fueron otros de los elencos que realizaron sondeos para consultar condiciones por el arquero. Pero ninguno de ellos llegó a hacer gestiones tan concretas como las del Decano, elenco que en su plantel tiene a otro mendocino exponente de un puesto -el de “1”- muy requerido por estos lares: Cristian David Lucchetti.

Marchiori, quien el 20 de junio pasado cumplió 25 años, llegó a Gimnasia con 14 años. A fuerza de actuaciones descollantes en las inferiores de AFA y en el equipo de primera de la Liga Mendocina de Fútbol, hizo su estreno oficial en el arco de Gimnasia en 2013, ante Huracán de San Rafael, por una lesión que sufrió Matías Alasia, figura del ascenso a la B Nacional en 2014. Como suplente de Alasia, se consagró campeón del Argentino B 2013-14 y posteriormente ganó la segunda etapa del Federal A 2014 y ascendió a la B Nacional.

En la Copa Argentina 2016-17 fue figura en dos ocasiones. En 32avos de final, ante Quilmes, y en 16avos, ante Talleres de Córdoba. Tras destacarse en los 90′ reglamentarios, brilló en la tanda de penales, donde desvió tres remates (en total) de sus rivales y fue héroe de las clasificaciones del Lobo. En la temporada 2017-18, Tomy volvió a ser clave. Regresó a la titularidad -luego de la salida del DT Marcelo Fuentes- en la fase reválida del torneo, jugó seis encuentros, terminó con la valla invicta y además logró volver a ascender a la B Nacional.

Marchiori, un arquero de primera para una institución de Primera.