Los All Blacks, nuevamente campeón del Rugby Championship al vencer a Sudáfrica por 19-17

El seleccionado de Nueva Zelanda venció hoy a Sudáfrica por 19 a 17 (PT 6 a 6) y se consagró campeón del Rugby Championship a una fecha del final del certamen, en el que además intervienen Australia y Argentina.

El partido, el centésimo en la historia entre dos de las máximas potencias del rugby mundial, se jugó en el Queensland Country Bank Stadium, Townsville y se definió con un penal convertido por Jordie Barrett a dos minutos de final para los oceánicos.

Akira Ioane, de Nueva Zelanda./AP

Con este triunfo Nueva Zelanda es campeón con 24 unidades, seguido por Sudáfrica con 11, Australia con 9 y Argentina sin puntos.

Ardie Savea levanta la Freedom Cup luego del partido contra Sudáfrica, clásico del Rugby Championship./AP

Wallabies y Pumas completaban la quinta fecha en el mismo escenario.

Los puntos de los All Backs fueron obra de un try de Will Jordan y una conversión y cuatro penales de Jordi Barrett, mientras que para el vigente campeón del mundo Sbu Nikosi sumó un try y André Pollard hizo convirtió cuatro penales.

Este fue el cotejo 100 entre ambos equipos con 60 triunfos de Nueva Zelanda, 36 de Sudáfrica e igualaron en cuatro ocasiones, consignó la Sanzaar.

El capitán de Sudáfrica, Siya Kolisi, sostiene un cuadro con el número que identifica la cantidad de enfrentamientos que tuvo su seleccionado contra la de Nueva Zelanda. /AP

Nueva Zelanda formó con Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y George Bridge; Beauden Barrett y TJ Perenara; Luke Jacobson, Ardie Savea y Akira Ioane; Scott Barrett y Brodie Retallick; Nepo Laulala, Codie Taylor y Joe Moody.En tanto, Sudáfrica alistó a Willie le Roux; Sbu Nkosi, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Kwagga Smith y Siya Kolisi; Lood de Jager y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi y Trevor Nyakane.