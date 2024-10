Liga Profesional: Independiente de Avellaneda se puso en ventaja, se durmió y terminó igualando con Tigre

Tigre e Independiente igualaron 1-1 en el Estadio José Dellagiovanna por fecha 16 de la Liga Profesional 2024. Abrió la cuenta Gabriel Ávalos para el Rojo y Florián Monzón logró el tanto del empate para el Matador. Un punto que a ninguno de los dos les sirve en sus respectivas luchas y momentos que atraviesan.

Luego de la dura eliminación de la Copa Argentina y la seguidilla de empates sin hacerse fuerte en el plano ofensivo, el equipo de Vaccari no logró defender su ventaja y se lleva un punto de su visita a Victoria que estuvo más que en duda por la floja actuación en la segunda etapa ante un contrincante que buscó con mayores certezas requisición dentro de la defensa del Rey de Copas.

GOL DE INDEPENDIENTE. Centro de Salle y golazo de Avalos de cabeza. El Rojo se puso en ventaja.

El local inició mejor pero Independiente logró abrir el marcador luego que Ávalos cambiara por gol el milimétrico centro de Salle, la gran sorpresa dentro de la alineación inicial. Ese grito llenó de confianza al Rojo -hoy de blanco- y gozó de oportunidades para estirar esa diferencia pero volvió a padecer de la ineficiencia ofensiva que le marcó en los últimos tiempos, por lo que se fue al marcador con una ventaja mínima.

GOL DE TIGRE. El VAR chequeó el gol de Tigre y dio el OK para el 1-1 de Florián Monzón.

El VAR chequeó el gol de Tigre y dio el OK para el 1-1 de Florián Monzón.



La pequeña distancia en el marcador no tardó en desaparecer en el inicio del complemento, ya que el equipo de Sebastián Domínguez saltó con todo a la oportunidad y no perdonó la falla en la salida para que Monzón recomponga las tablas en el resultado. Justamente el Matador fue quien contó de los hilos del juego y las mejores ocasiones para lograr que la totalidad de los puntos permanezca en Victoria pero no volvió a doblegar la resistencia de Rodrigo Rey y el 1-1 dejó de ser pasajero para tornarse definitivo.

La igualdad final marca que con este resultado ahora Independiente llega a las ocho fechas sin perder, aunque sus últimas cinco presentaciones fueron empates y solo convirtió en dos de esos juegos. En lo que respecta a las tablas de posiciones, en la Liga Profesional supera su paridad con Estudiantes y Platense para quedarse -transitoriamente- con el 13er puesto con 21 puntos mientras que en la Tabla Anual aparece en la 11ma plaza con 44 unidades, misma cantidad de puntos que Huracán, el equipo actualmente en el último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana 2025.