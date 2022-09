Lautaro Martínez cerró su cuenta de Instagram y despertó los rumores de separación de Agustina Gandolfo

Lautaro Martínez tomó la drástica decisión de desactivar su cuenta de Instagram y despertó ciertos rumores de separación con Agustina Gandalfo, por lo que se encienden las alarmas en la Scaloneta.

A casi dos meses del comienzo del Mundial de Fútbol, el delantero del Inter despertó polémica al desactivar un perfil con más de 5 millones de seguidores. Varios usuarios en redes quisieron buscarlo pero en la red social no figura absolutamente nada cuando se intenta ingresar a la cuenta @lautaromartinez.

Por su parte, una publicación de su esposa, Agustina Gandolfo llamó la atención, ya que la mendocina colocó en sus historias de Instagram: “El amor que das es eterno”.

Esta frase que podría no tener un sentido concreto, levanta sospechas cuando se ingresa a la publicación original, ya que en ese posteo la frase se amplía y reza: “Espero que nunca te arrepientas del amor que diste. Aún cuando las cosas no salieron como esperabas, aún cuando la historia no tuve el final que deseabas, ni el transcurso que querías”.

Esto confirmaría una pronta separación y genera preocupación por parte de los fans del futbolista que están con la mira puesta en Qatar y no quieren que una de sus estrellas esté con la cabeza en asuntos familiares. “qué le hiciste a Lautaro”, “Decile a Lautaro que reactive la cuenta por favor, me pones nervioso”, “qué pasó con Lauti” y “qué me hiciste a el Toro”, atacaron varios internautas enojados en el último posteo de Gandolfo.

Lautaro Martínez abandonó Instagram y generó revuelo en la gente

Lautaro Martínez está en el centro de la polémica de los futboleros y este lunes cerró sus redes sociales. Esta actividad despertó reacciones de los hinchas que no quieren ver mal al delantero de la Selección Argentina y se tomaron la situación elaborando ingeniosos memes, donde la mayoría aseguraba que el futbolista fue víctima de una infidelidad por parte de su esposa.

