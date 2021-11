La provincia de Mendoza será sede del Soccer Showcase por segundo año consecutivo

Mendoza será sede del Soccer Showcase 2022 por segundo año consecutivo, donde chicos de entre 17 y 26 años buscaran la chance de obtener una beca para continuar sus estudios en los Estados Unidos, mientras continúan con el sueño de encontrar una carrera profesional en el fútbol.

Las pruebas oficiales serán entre el 13 y 15 de enero de 2022, mientras que los entrenamientos del plantel comenzarán el 20 de diciembre próximo. Será la segunda vez que el Soccer Showcase se hará en el interior del país. La anterior edición también se palpitó en el departamento de Junín, en mayo de este año. Hasta entonces, estos reclutamientos solo se realizaban en la provincia de Buenos Aires.

El evento está organizado por Campus La Cofradía –sede oficial-, STS (Sport Talent Studios) y Master Contenidos.

Tras la edición en mayo de 2021, el evento permitió que uno de los participantes alcanzara el sueño de ser fichado por una Universidad norteamericana. Se trató de Juan Martín Hermoso, defensor de 21 años, surgido del Atlético Club San Martín y con paso en primera por Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Fue fichado por la Universidad de Charleston y desde agosto se encuentra jugando y estudiando en West Virginia.

El nivel de los futbolistas mendocinos llamó la atención de los coaches norteamericanos, por lo que la próxima edición asistirán presencialmente al menos 9 de las universidades más reconocidas: University of Central Florida, Seton Hall University, University of Charleston, NoVa Southeastern, Marshall University, West Virginia University, Clemson Universty, North Carolina State University, y Auburn University at Montgomery. Decenas más de coaches podrán ver las pruebas oficiales en vivo a través de streaming, al igual que en la primera edición, con producción televisiva y relatores.

Otra de las sorpresas para 2022 es que, esta vez, las pruebas oficiales serán en un estadio de Mendoza. Para ello pica en punta la posibilidad del Bautista Gargantini, de Independiente Rivadavia, como sede principal. Los entrenamientos previos serán en Campus La Cofradía, en Junín, nuevamente con un cuerpo técnico profesional, como lo hicieron Mauricio Elena y Juan Morganti junto a su equipo en 2021.

El foco de estos programas está puesto en que los ingresantes accedan y cursen sus estudios universitarios, con lo cual los coaches evalúan su nivel deportivo y académico, su promedio secundario o universitario en curso, si tiene rendido exámenes internacionales, su calidad humana y comportamiento en grupo, entre otros. Cuanto más completo es el perfil del jugador, mayor será el porcentaje de beca que recibirá.

En EE.UU, desde hace décadas, el fútbol es furor y cada vez es más frecuente que universidades o franquicias de la Major League Soccer posen sus ojos en países como Argentina para reclutar futuros talentos.

Las inscripciones para participar ya están abiertas y se mantendrán hasta completarse los cupos, que tienen un valor de 200 dólares y son limitados por posición de jugador, ya que todos los participantes tienen un tiempo considerable para jugar en las pruebas oficiales. Para más información, los interesados pueden encontrar todos los detalles en la cuenta de Instagram de Campus La Cofradía (@campuslacofradia) o comunicarse con la organización al 221 60 57 324.

Las categorías

Con la intención de ordenar y establecer grupos bien definidos, se definieron dos categorías, de acuerdo a la situación académica y la edad.

En Estudiantes Iniciales, participarán aquellos que se encuentren cursando el último año de nivel secundario, que ya hayan terminado la secundaria o que se encuentren cursando los primeros años de estudios universitarios. Los inscriptos en esta categoría aspiran a comenzar una carrera universitaria nueva en Estados Unidos, o en casos particulares, continuar una ya iniciada. La edad promedio es entre los 17 y los 23 años, aproximadamente.

La categoría Estudiantes Avanzados comprende a quienes son avanzados en una carrera universitaria (al menos 3 años de estudio en una carrera e incluso quienes ya hayan finalizado una). Los inscriptos en esta categoría aspiran a realizar un posgrado u otro tipo de estudios complementarios y/o avanzados. La edad promedio está entre los 23 y los 26 años, aproximadamente.